静岡県産マスクメロンの芳醇な甘さが広がるアフタヌーンティー / 大阪ステーションホテル

「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」(大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション)は、厳選した芳醇な甘さの静岡県産マスクメロンを主役にした「Afternoon Tea “VOYAGE” La saison des melons」をはじめました。

ジューシーな果肉を楽しむ「メロンタルト」、マスクメロンの愛らしさを映した「メロンマカロン」、チョコレートでコーティングしたサクッと食感の「メロンバターサンド」など、一つ一つに芳醇な香りをまとった7つのメロンスイーツがスタンドを彩ります。

セイボリーは、白ワインヴィネガーが冴えた「メロンのガスパチョ」や、上質さに定評のあるスペイン産生ハムとメロンのコラボレーション「ハモン・デ・テルエルとメロン」、焼きとうもろこしの香ばしさが際立つ「とうもろこしのムース」など、夏の食材を爽やかに仕上げています。

大ぶりにカットしたフレッシュなマスクメロンを存分に使った、華やかなサイズ感のパルフェ。ココナッツ風味のアイスとジュレの爽やかさに、シュトロイゼルの食感がアクセント。みずみずしく熟れたメロンから滴る果汁の甘さを余さず引き立てた、この季節だけの逸品パルフェをご賞味あれ。

About Shop

THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection 29F THE LOBBY LOUNGE

住所:大阪市北区梅田3-2-2

『Afternoon Tea “VOYAGE” La saison des melons』

期間:2025年7月1日(火)~7月31日(木)

時間:2部制 12:00~14:30(L.O.14:00) 15:00~17:30(L.O.17:00)

料金:10,000円(税・サービス料込)

最上階レストランで楽しむ、ショコラとスパイスがテーマのアフタヌーンティー / 都シティ 大阪天王寺

都シティ 大阪天王寺では、「Summer Afternoon tea ~ショコラとスパイスのアンサンブル~」がスタート。「ショコラとスパイス」をテーマに、シナモンやジンジャーなど香り高いスパイスを効かせ、暑い夏にさっぱりと食せるチョコレートスイーツなどが用意されています。

スイーツのスタンドの上段は「濃厚アールグレイのアイスにサクサク食感のクランブルを添えて ~夏の砂浜~」と「ペンギンに見立てたジンジャーショコラムース」。

中段は「うきわを浮かべた白桃ミルクプディング」と「アザラシマカロン スパイスとベリージュレを挟んで」。

下段は「タルトレット・ショコラココ ひまわりイメージで」と「宮崎県産マンゴーを使用したシャンティーショコラ」。スコーンには、奈良「生駒百花」のはちみつが添えられます。

About Shop

都シティ 大阪天王寺 17F スカイレストラン エトワール

住所:大阪市阿倍野区松崎町1-2-8

『Summer Afternoon tea ~ショコラとスパイスのアンサンブル~』

期間:2025年7月1日(火)~ 8月31日(日)

時間:13:30~17:30(最終入店16:00)

料金:5,500円(税・サービス料込)

香水のゲランとコラボ。香りの世界を味覚で堪能するアフタヌーンティー / セント レジス ホテル 大阪

セント レジス ホテル 大阪は、フレグランスブランド「ゲラン」とコラボレーションした「セントレジスアフタヌーンティー with Guerlain(ゲラン)」を開催。ゲラン最高峰のフレグランス コレクション〈ラール エ ラ マティエール〉4種の香りの世界が、シェフの卓越したクラフツマンシップにより五感を魅了するメニューに仕上がりました。

(上から)「バニラムースとジャスミンラムケーキ」、「ピーチと金木犀のチョコレート」

「バニラムースとジャスミンラムケーキ」は、エキゾチックな香りの「ドゥーブル ヴァニーユ」からインスピレーションを得て、香り高いジャスミン、芳醇なラム酒、甘いバニラにスモーキーな風味が交わるケーキに、ゲランのメゾンアイコンであるミツバチをあしらったチョコレートを添えています。

(上から時計回り)「柑橘とスモークティーのムース」、「ハーブのジュレとオレンジ アールグレイムース」、「桃のシナモンコンポート メープルタルト」

「柑橘とスモークティーのムース」は、魅惑的でミステリアスな香りの「ネロリ ウートルノワ」をイメージ。「桃のシナモンコンポート メープルタルト」は、ピーチと金木犀のノートの「ペッシュ ミラージュ」をイメージして、メープルカスタードクリームを包んだタルトの上にスパイシーかつ甘く香るシナモンでコンポートした桃のゼリーをのせて。

アフタヌーンティーをオーダーすると、「ペッシュ ミラージュ」「ドゥーブル ヴァニーユ」「ネロリ ウートルノワ」「エルブ トゥルブラント」の4種のフレグランスミニボトル(各2ml)のセットのプレゼントがあります。

About Shop

セント レジス ホテル 大阪 12F セントレジスバー

住所:大阪市中央区本町3-6-12

『セントレジスアフタヌーンティー with Guerlain』

期間:2025年7月3日(木)~9月30日(火)

時間:12:00 / 12:30 / 13:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 ※ 2時間制(90分ラストオーダー)

料金:9,000円、〈グラスシャンパン付き〉11,000円(税・サービス料込)

京都水族館のいきものをモチーフにしたアフタヌーンティー / ハイアット リージェンシー 京都

ハイアット リージェンシー 京都では、梅小路公園内にある「京都水族館」との初のコラボレーション アフタヌーンティーを、夏季限定で開催。京都水族館で暮らす6種類のいきものをモチーフにしたスイーツが楽しめます。

(左)「オオサンショウウオ シュークリーム」 (右)「ミルク チョコレートムース ペンギン」

京都水族館で大人気のオオサンショウウオ。ユニークな姿とともに、味もカスタードクリームとシャンティクリームがたっぷり詰まった本格派。ペンギンは、なめらかなミルクチョコレートムースに艶やかなチョコレート グラサージュをまとわせ、まるで水からひょっこり顔を出したようなかわいさに。

(左)「ピンクのクラゲ」 (右)「アザラシの桃のゼリー」

ふわふわと漂う幻想的なクラゲを、苺のムースとフロマージュブランムースで表現。やさしい甘さとさわやかな酸味が広がる、見た目も味も華やかなスイーツです。ゴマフアザラシは、桃のゼリーが入ったチューブ状の水槽の中で、直立不動で昼寝をしているさまをスイーツに。

(左)「イルカのアイシングクッキー」 (右)「ニシキアナゴのマンゴークリームタルト」

中にパッションフルーツのムースが入ったケーキに、躍動感あふれるイルカのアイシングクッキーを飾りました。砂からひょっこり顔を出す姿がかわいらしいニシキアナゴを、シュー生地で再現。中にはマンゴークリームを詰め、バナナムースのタルトと合わせた南国風のスイーツです。

About Shop

ハイアット リージェンシー 京都 1F オールデイダイニング・カフェ 33

住所:京都市東山区三十三間堂廻り644-2

『ハイアット リージェンシー 京都 × 京都水族館「コラボレーション アフタヌーンティー」』

期間:2025年7月5日(土)~8月24日(日)※7月2週目までは土曜日・日曜日のみ(5日・6日・12日・13日)、7月19日(土)~8月24日(日)は毎日開催

時間:14:30~16:30

料金:5,500円(税・サービス料込)

ペリエとのコラボで楽しむシャインマスカットのアフタヌーンティー / ダーワ・悠洛 京都

ダーワ・悠洛 京都では、この夏シャインマスカットを主役にしたアフタヌーンティーを開催します。世界中で愛されるナチュラルミネラルスパークリングウォーター「ペリエ」とのコラボで、爽やかさ倍増のひとときが楽しめます。

「シャインマスカットチーズムース」は、中心にシャインマスカットのソースを閉じ込め、まわりをチーズケーキムースで包んでいます。さらに、マスカット風味のグラサージュで可愛らしくコーティングし、見た目にも楽しめるスイーツとなっています。

「シャインマスカットタルト」は、果実のみずみずしさと相性の良いクリームをあわせることで、さっぱりとした後味の中にも贅沢さが感じられる一品に仕上げられています。

About Shop

ダーワ・悠洛 京都 1F Lounge & Bar 1867

住所:京都市東山区大橋町84

『シャインマスカットのアフタヌーンティー』

期間:2025年7月16 日(水)~9月30日(火)

時間:12:00~17:00(最終入店15:00、2時間制)

料金:6,500円(税・サービス料込)

フレッシュな桃を使ったピーチパルフェが主役のアフタヌーンティー / ザ・サウザンド京都

THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)は、旬のフレッシュな桃を半玉分使用するパルフェを主役にすえた「ピーチ・パルフェ・アフタヌーンティー」を開催します。

ウェルカムドリンクに続いてお目見えする、主役のウェルカムデセール「ピーチパルフェ」。桃のジュレと黄桃をしのばせたグラスに半玉分の桃を飾り、蝶をかたどった繊細なチョコレートをあしらって華やかに仕上げられています。

(左)ピーチフロマージュムース (右)ピーチタルト

「ピーチフロマージュムース」は、ほのかにラベンダーが香るマスカルポーネムースに、桃のジュレをしのばせています。「ピーチタルト」は、アールグレイが香るしっとりとしたアーモンド生地に、塩キャラメルのガナッシュモンテをふんわりと絞り、2種の桃とグロゼイユ、レモンタイムで華やかに仕上げています。

About Shop

THE THOUSAND KYOTO 2F カフェ&バー「TEA AND BAR」

住所:京都市下京区東塩小路町570

『ピーチ・パルフェ・アフタヌーンティー』

期間:2025年7月18日(金)~8月24日(日)

時間:3部制(11:30~13:30、15:00~17:00、18:30~20:30 すべてL.O.)

料金:6,900円(税・サービス料込)

前半は桃、。後半はシャインマスカット。期間中に主役が代わるアフタヌーンティー / フォションホテル京都

パリ発祥の美食ブランド フォションによるグルメホテル「フォションホテル京都」で、7月20日(日)より「リフレッシングサマーアフタヌーンティー」が始まります。

期間の前半は「紀の里の桃」を使用したピーチバージョン。期間の後半は、シャインマスカットバージョンに変わるという構成。真夏の最初と終わりで、2種類の果実のみずみずしさが存分に味わえるというわけ。

フォションを象徴する唇型シグネチャーケーキを、ホテルの井戸で汲み上げる良質な地下水「千年水」を使って水餅(レインドロップケーキ)バージョンにした「ビズビズ 千年水」が、夏季限定でケーキラインナップに仲間入り。黒蜜きなこや、艶やかな赤色が美しいシロップをかけて、“涼”を味わって。

About Shop

フォションホテル京都 10F サロン ド テ フォション

住所:京都市下京区難波町406

『リフレッシングサマーアフタヌーンティー』

期間:2025年7月20日(日)~9月23日(火)

時間:11:00~13:00、14:00~16:00、17:00~22:00(最終入店19:00) ※2時間制

料金:平日 7,000円、土日祝 7,500円 (税・サービス料込)

