DAY2ではメインコンテンツでもある、第40回「2025年サンリオキャラクター大賞結果発表ステージ」が開催され、2025年は「ポムポムプリン」が9年ぶり、通算4度目の1位に輝きました☆

開催日:2025年6月28日(土)・29日(日)

開催場所:パシフィコ横浜 展示ホールB〜D

イベント史上初となる2日間の開催で、DAY1・DAY2への来場、オンライン視聴を含め約146万人が参加した「SANRIO FES 2025」

DAY2ではメインコンテンツでもある、第40回「2025年サンリオキャラクター大賞結果発表ステージ」が開催されました。

2025年は「ポムポムプリン」が9年ぶり、通算4度目の1位!

結果発表後には、今回パートナー部門に「あの×バッドばつ丸」としてエントリーしたつながりから、スペシャルゲストとしてあのさんが登壇し、会場は大きな盛り上がりを見せました。

あのさんは、爽やかな青色のギンガムチェックのワンピースで登場。

サンリオキャラクター大賞についてコメントを寄せ、サプライズであのさんが大好きな「バッドばつ丸」も登場しました。

そのほか、2025年アニバーサリーを迎えたキャラクターを祝う「みんなでお祝い!アニバーサリーステージ」や、総勢27キャラクターが登場する「サンリオキャラクタースペシャルライブ」など様々なパフォーマンスで魅了しました☆

悲鳴と歓声が響き渡った「2025年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージ。1位はポムポムプリン!

初回速報、中間発表ともに、2024年4位の「ポムポムプリン」が1位発進、5連覇中の「シナモロール」が2位発進と、波乱の幕開けとなった「2025年サンリオキャラクター大賞」

この日開催された結果発表ステージでは、90位から1位まで全順位が発表されました。

TOP10の発表からはキャラクターたちが登場し、各順位が発表されるたびに、会場からは「キャーー!」と悲鳴や歓声が上がり、涙を拭うファンの姿も。

第3位は「ポチャッコ」、第2位には「シナモロール」の名前が呼ばれ、「シナモロール」は、

みんな、たくさん応援してくれて本当にありがとう。

とってもうれしいな♪

キミと一緒ならどんな未来へも飛んでいけるよ。

とファンに感謝の気持ちを伝えました。

そして、9年ぶりに第1位に選ばれた「ポムポムプリン」は、

わぁ〜い!

ほんとに1位なの?やったぁー!

たくさんの応援、本当にありがとう。

おいしいものをいーっぱい用意して、みんなにお礼がしたいな〜。

のんびりマイペースなぼくだけど、これからもよろしくね♡

と、会場やオンラインで結果を見守るファンへメッセージを送りました。

またパートナー部門では、第1位に輝いた「ラッピー×サンリオキャラクターズ」から「ラッピー」が登場し、

第1位に選んで頂いてありがとうございます!

サンリオキャラクターズのみんなとコラボできて、とっても光栄です!

と喜びを素直に語りました。

あのさん サンリオキャラクター大賞結果発表について「歓声がとんでもなかった!」

スペシャルゲストとして登壇したあのさんは、直前まで行われていたサンリオキャラクター大賞の結果発表の様子を

歓声がとんでもなかったです、テンションが上がりました!

とコメントされました。

ともにパートナー部門にエントリーした「バッドばつ丸」もサプライズでステージに登場し、あのさんは

ばつ丸に投票したよー!

会えて嬉しいし、一緒にパートナー部門にエントリーできて楽しかったです!

とメッセージを送りました。

「バッドばつ丸」の好きなところについても

いたずら好きであまのじゃくだけど、根は優しくて可愛い!

と笑顔で語り、「バッドばつ丸」もまんざらでもない様子。

また、31年振りにTOP10入りを果たした「あひるのペックル」にも

おめでとう!

すごいね、大ニュース!

とメッセージを送りました。

「みんなでお祝い!アニバーサリーステージ」 「サンリオキャラクタースペシャルライブ」 も開催

「みんなでお祝い!アニバーサリーステージ」には、2025年アニバーサリーイヤーを迎えた「マイメロディ」(50周年)、「クロミ」(20周年)、「こぎみゅん」(10周年)、「マロンクリーム」(40周年)、「いちごの王さま」(50周年)が登場し、クイズやゲームなどに挑戦。

アニバーサリーステージでポーズをきめる「マイメロディ」や「ポチャッコ」「クロミ」や

クイズに挑戦する「こぎみゅん」「マロンクリーム」「はなまるおばけ」たちがステージを盛り上げました。

「サンリオキャラクタースペシャルライブ」では、「リトルツインスターズ」の「キキ」と「ララ」による新曲披露や

「はぴだんぶい」や

「Kawaii (Prod. Gen Hoshino)」の楽曲に合わせてダンスを初披露する「マイメロディ」と「クロミ」

そして「ハローキティ」のピアノ演奏も。

最後は2025年11月17日で上演を終了するサンリオピューロランドのパレード「Miracle Gift Parade」から「KAWAII FESTIVAL」をみんなでパフォーマンスし、幕を閉じました。

「SANRIO FES 2025」のアーカイブ見逃し配信はYouTubeで視聴できます。

サンリオキャラクターの世界観に浸れる体験型コンテンツが盛りだくさん

ステージプログラムのほかにも、サンリオキャラクターの世界観に浸れる体験型コンテンツが盛りだくさん。

カラフルなバルーンをあしらったエントランスのモニュメントや

「サンリオキャラクター大賞」の歴代1位ウォール

「ハローキティ」と「ディアダニエル」のフォトスタジオ

7月24日よりNetflixにて世界独占配信開始される「My Melody&Kuromi」のジオラマ展示のほか。

「クロ」ミの名言診断や

はぴだんぶいのはぴだん別荘

ポムポムプリンのバルーンメーカー

シェフシナモンといっしょ

キキとララの願いの木の50周年フォトスポットなどキャラクターの世界観に浸ることのできるアトラクションや、

ぐでたまのエアスライダーなど、お子さんが遊べる2025年新登場のキッズエリア、

キャラクターに間近で会えるキャラクターミニショーに加え、「SANRIO FES 2025」限定グッズやキャラクターをデザインしたフード&ドリンクの販売など、コンテンツが盛りだくさん。

来場された方々は、フォトスポットで写真を撮ったり、グッズを購入したり、キャラクターへのメッセージを書いたりと、イベントを満喫している様子でした☆

「2025年サンリオキャラクター大賞」結果発表など、イベント史上初となる2日間にわたり実施されたサンリオのスペシャルイベント。

パシフィコ横浜にて2025年6月28日・29日に開催された「SANRIO FES 2025」のイベントレポートでした☆

