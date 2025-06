HBOドラマ「THE LAST OF US」シーズン1でジョエルの娘・サラ役を演じたニコ・パーカーが、シーズン2をまだ見ていないことを明かした。その理由は、あまりに辛すぎるからだという。

この記事には、「THE LAST OF US」シーズン2第2話『谷を抜けて』のネタバレが含まれています。

© 2025 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. Max and related elements are property of Home Box Office , Inc. 「THE LAST OF US」シーズン2、つらすぎて観れない

「THE LAST OF US」シーズン2では、原作ゲームファンにとっても衝撃的だったジョエル(ペドロ・パスカル)の死が、第2話『谷を抜けて』で早くも描かれる。ジョエルに父親を殺されたアビー(ケイトリン・デヴァー)が復讐に現れるのだ。アビーはジョエルの脚を銃で撃った後、ゴルフクラブで粉砕。さらに拳で何度も殴り、瀕死状態に追い込む。そして最終的にエリー(ベラ・ラムジー)の目の前で、折れたゴルフクラブの先をジョエルの首に突き立てる。

米のインタビューでシーズン2を見たか質問されたパーカーは、「ペドロ(・パスカル)が死ぬところなんて見られません」と即答。パスカル本人からも催促されているようだが、いまだ視聴に踏み切れずにいるという。

「彼(パスカル)は何度も聞いてくるんですよ。“もう見た?どう思った?” って。私は “無理、本当に無理だから!”と返しています。ただキャストは素晴らしいし、ベラ(・ラムジー)の活躍を見たいから、絶対に見なきゃいけない。部分的には見たものの、あのエピソードだけは無理なんですよね。」

©2022 Home Box Office , Inc. All rights reserved. HBO® and all related channels and service marks are the property of Home Box Office , Inc.

葛藤しながらも、いずれは「見るつもり」だというパーカー。ただし、その後は「3日ぐらい心の休養が必要になると思う」とのこと。「断片的なクリップだけでも辛すぎる。悲しすぎて見られないんです」。

このエピソードは、演じたキャストたちにとっても精神的に辛いものであった。エリー役のラムジーは脚本を読んだ時に「心の底から号泣した」と語っており、アビー役のデヴァーも「胸が張り裂けそうだった」とコメント。一方のパスカルは、シーンの内容というよりもシリーズを離れることに対して「そう考えると悲しくなるので、あまり考えないようにしています」といた。

なお、現在パーカーは実写版『ヒックとドラゴン』にアスティ役で出演中。日本では2025年9月5日から全国公開となる。

