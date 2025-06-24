Á´Ä¹2.8m¡ª ¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¡È1¿Í¾è¤ê¡É·Ú¥È¥é¡×¤ËÈ¿¶Á¤¢¤ê¡ª ¡Ö¸ÄÀÅª¤À¤Í¡ª¡×¡Ö¶¹¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÍß¤·¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª MT¤¢¤ê¡õ·Ú¤è¤ê¾®¤µ¤¤¡È¶Ë¾®¥µ¥¤¥º¡É¤Î¡Ö¥ß¥¼¥Ã¥ÈII¡×¤ËÃíÌÜ¡ª
MT¤¢¤ê¡õ·Ú¤è¤ê¾®¤µ¤¤¡È¶Ë¾®¥µ¥¤¥º¡É
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¡Ö¥ß¥¼¥Ã¥ÈII¡×¤È¤¤¤¦·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤ò1996Ç¯¤«¤é2001Ç¯¤Þ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î3ÎØ¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥ß¥¼¥Ã¥È¡×¡Ê1957Ç¯¤«¤é1972Ç¯¤Þ¤ÇÈÎÇä¡Ë¤òÆ§½±¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¡È1¿Í¾è¤ê¡É·Ú¥È¥é¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê24Ëç¡Ë
¡¡¥ß¥¼¥Ã¥ÈII¤Ï¡¢·Ú¥È¥é¤Î¤è¤¦¤Ë²ÙÂæ¤òÈ÷¤¨¤¿1¿Í¾è¤ê¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥ß¥Ë¥«¡¼¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹2790mm¡ßÁ´Éý1335mm¡ßÁ´¹â1705mm¤È¡¢¸½ºß¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¡ÊÁ´Ä¹3400mm°Ê²¼¡ßÁ´Éý1480mm°Ê²¼¡ßÁ´¹â2000mm°Ê²¼¡Ë¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â3.6m¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¾®²ó¤êÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï³Ñ¤¬¤È¤ì¤¿´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É»Â¿·¤«¤Ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢660ccÄ¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÇÅëºÜ¡£Á°´ü·¿¤È¸å´ü·¿¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Á°´ü·¿¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï31ÇÏÎÏ¡¢¸å´ü·¿¤Ï33ÇÏÎÏ¤È¡¢¸å´ü·¿¤ÎÊý¤¬¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1996Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä»þ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖB¥¿¥¤¥×¡×¡ÖD¥¿¥¤¥×¡×¡ÖR¥¿¥¤¥×¡×¤È3¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ºÇ¤â°Â¤¤¥°¥ì¡¼¥É¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿B¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï46Ëü9000±ß¤È¤¤¤¦Äã²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥ß¥¼¥Ã¥ÈII¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢1996Ç¯8·î¤ËR¥¿¥¤¥×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î¡ÖR¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤òÀßÄê¡¢Íâ1997Ç¯¤Ë¤Ï¼ÖÆâ¤Ë²Ù¼¼¤òÀß¤±¤¿¥Ð¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥«¡¼¥´R¥¿¥¤¥×¡×¤È¡Ö¥«¡¼¥´D¥¿¥¤¥×¡×¤òÄÉ²Ã¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì4Â®MT¤È3Â®AT¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢4Â®MT¤Ï1Ì¾¾è¤ê¡¢3Â®AT¤Ï2Ì¾¾è¤ê¤È¤¤¤¦»ÅÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢1997Ç¯10·î¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥«¥¹¥¿¥à¡×¡Ö¥«¡¼¥´¥«¥¹¥¿¥à¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì300Âæ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥¦¥Ã¥ÉÄ´¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢1998Ç¯¤Ë¤Ï¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤«¤éÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¥É¥¢¥È¥ê¥à¤È¥á¥Ã¥¥â¡¼¥ë¡¢¥Ê¥ë¥Ç¥£À½¤Î¥ì¥¶¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤¬¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¡×¡ÖD¡×¡ÖB¡×¤Î3¼ïÎà¡¢¥Ð¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥«¡¼¥´¥â¥Ç¥ë¤¬¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¡×¡ÖD¡×¤Î2¼ïÎà¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ660cc¿åÎäÄ¾Îó3µ¤ÅûOHC¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏB¤¬4Â®MT¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤ÈD¤¬3Â®AT¤Ç¤¹¡£
¡¡¾è¼ÖÄê°÷¤ÏB¤¬1Ì¾¾è¤ê¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤ÈD¤¬2Ì¾¾è¤ê¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1999Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡Ö¾×ÆÍ°ÂÁ´´ð½à¤Î¶¯²½¡×¤È¡Ö·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤Î²þÄê¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¡£Á°½Ò¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó½ÐÎÏ¥¢¥Ã¥×¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¾×ÆÍ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î°ÂÁ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤È¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÁ°Êý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¤¬¼ÖÎ¾ÇØÌÌ¤Ë°ÜÆ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¥â¥Ç¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¾®·¿¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿¥ß¥¼¥Ã¥ÈII¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÄÀÅª¤À¤Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÍß¤·¤¤¥ä¥Ä¡ª¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¥ß¥¼¥Ã¥ÈII¤Ïº£¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼Ð¤á¤Ë¿²¤ì¤Ð°Õ³°¤È¼ÖÃæÇñ¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö2¿Í¾è¤ê±¿Å¾¤·¤¿¤±¤É¶¹¤¹¤®¤¿¡ª¡×¡Ö1¿Í¾è¤ê¤Ç¾®¤µ¤¯¤Æ¼è¤ê²ó¤·¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ»Ï©¤Î±úÆÌ¤ò¥â¥í¤Ë½¦¤¦¤Î¤Ç¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤«¤é¤ÏÊØÍø¤À¤±¤É¶¹¤¤¡¦¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤â½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤¬¾è¤ë¤Ë¤Ï¥¤¥¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© MT¤À¤«¤éÆ§¤ß´Ö°ã¤¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤â½Ð¤Ê¤¤¤·¡×¡Ö½Ð¤ë¤Î¤¬Áá¤¹¤®¤¿¡£º£¤Î»þÂå¤Ê¤é¥¦¥±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£