Jリーグは6月16日、ルヴァンカップ・プライムラウンドの組み合わせ抽選会を実施した。プライムラウンドでは、プレーオフラウンド突破を果たした、サンフレッチェ広島、横浜FC、柏レイソル、湘南ベルマーレに加えて、クラブワールドカップやアジア・チャンピオンズリーグエリート出場の影響で同ラウンドからの登場となる横浜F・マリノス、ヴィッセル神戸、川崎フロンターレ、浦和レッズの計8クラブが争う。

準々決勝と準決勝はホーム&アウェー方式。決勝は一発勝負で、11月1日に国立競技場で行なわれる。準々決勝では、川崎とクラブW杯に出場する浦和が激突。リーグ戦で最下位と苦しむ横浜FMは、J1で好調の柏と対戦。そのほか湘南対広島、横浜FC対神戸に決まった。日程と対戦カードは以下のとおり。【準々決勝】9月3日(水)、7日(日)横浜F・マリノス vs 柏レイソル浦和レッズ vs 川崎フロンターレ湘南ベルマーレ vs サンフレッチェ広島横浜FC vs ヴィッセル神戸【準決勝】10月8日(水)、12日(日)柏と横浜FMの勝者 vs 川崎と浦和の勝者広島と湘南の勝者 vs神戸と横浜FCの勝者【決勝】11月11日(土)構成●サッカーダイジェストWeb編集部