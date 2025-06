キーウェアソリューションズは、2025年4月に入社した新入社員を対象に、AIメンター「sophy(ソフィー)」を活用した新たな研修プログラムを開始しました。

キーウェアソリューションズ「sophy(ソフィー)」

キーウェアソリューションズは、2025年4月に入社した新入社員を対象に、AIメンター「sophy(ソフィー)」を活用した新たな研修プログラムを開始。

AIメンター「sophy」は、認知心理学とAI技術の融合に強みを持つAIベンチャーであるSVSSが提供するAIコミュニケーションサービス「Do3(ドゥースリー)」をベースに、同社の新入社員一人ひとりの成長支援に向けて最適化された専用AIです。

キーウェアではこれまでも、新入社員に対して、Javaプログラミングなどの技術研修に加え、社会人としての基本スキルを身につけるための研修を実施してきました。

さらに、考え抜く力や前に踏み出す力といった実践的な社会人基礎力の向上により重点を置き、職場での自立・自走を促進する育成体制を強化します。

「sophy」はSlack上で稼働し、新入社員一人ひとりに対して、日次・週次で、自ら考えを深め、気づきを得られるよう、コーチングの考え方に基づき、対話を通じた問いかけを実施します。

新入社員はsophyとの対話を通じて内省を深め、自らの課題や気づきを言語化し、日々のPDCAサイクルを自律的に回す力を養います。

キーウェアは、AI技術と人材開発の融合による次世代型育成モデルの導入を通じて、社員が自ら考え行動できるエンジニアとして活躍できるよう支援していくとのことです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 成長支援に向けて最適化された専用AI導入!キーウェアソリューションズ「sophy(ソフィー)」 appeared first on Dtimes.