¤³¤Î¿©ºà¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡©¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó
½Ü¤Î¿©ºà¤Ï¿©¤Ù¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£ËÜ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ïµû¤äÌîºÚ¡¢²ÌÊª¤Ê¤É½Ü¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¿©ºà¤Ï¡©
Ê¸¡¿¤ª¤È½µWebÊÔ½¸Éô¡¢²èÁü¡¿¼Ì¿¿AC
¡Úº£·î¤Î½Ü¿©ºà¤Ï¡©¡Û¤¤¤Þ1Ç¯¤ÇºÇ¤â»Ý¤¤¿©ºà
¢£¹âµé¿©ºà
Àµ²ò¡§ÀåÊ¿ÌÜ
Æñ°×ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
Á¡ºÙ¤Ç¾å¼Á¤ÊÇò¿Èµû¤Ç¤¹
ÀåÊ¿ÌÜ¤ÏÆÃÄê¤Îµû¼ï¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥ì¥¤ÌÜ¥¦¥·¥Î¥·¥¿²Ê¤ä¥µ¥µ¥¦¥·¥Î¥·¥¿²Ê¤ËÂ°¤¹¤ëµû¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ËÂÎÄ¹¤Ï20¡Á40cmÄøÅÙ¤Ç¡¢Àå¤Î¤è¤¦¤ËÊ¿¤Ù¤Ã¤¿¤¤·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤â¡¢¤³¤Î·Á¾õ¤¬Í³Íè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀåÊ¿ÌÜ¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¹âµé¿©ºà¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¸Çò¤Ç¥¯¥»¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¿È¤Î´Å¤ß¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£²Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¥Ñ¥µ¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Àå¤¶¤ï¤ê¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Å·Á³¤ÎÀåÊ¿ÌÜ¤Ï¡¢¼«Á³¤Î³¤¤Ç¥¨¥µ¤òÃµ¤·¤Æ±Ë¤®²ó¤ë¤¿¤á¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢»ÝÌ£¤¬Ç»¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë½Ü¤Î»þ´ü¤Ë³Í¤ì¤ëÅ·Á³¤â¤Î¤Ï¹âµé¿©ºà¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ÍÜ¿£¤â¤Î¤Ï°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤¿¤á¥µ¥¤¥º¤ä¶¡µë¤¬°ìÄê¤Ç¡¢Î®ÄÌ²Á³Ê¤âÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤·¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Å·Á³¤â¤Î¤ËÈæ¤Ù¤Æ±¿Æ°ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¿È¤ÎÄù¤Þ¤ê¤¬¤ä¤äÎô¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í¿¤¨¤ë»ôÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷Ì£¤ËÂ¿¾¯¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å·Á³¤â¤Î¤Î½Ü¤Î»þ´ü¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ï»ºÍñ¤ËÈ÷¤¨¤Æ»é¤¬¤Î¤ê¡¢»ÝÌ£¤¬Áý¤¹»þ´ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¡¼¥¹¤ä½Ð½Á¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢ÍÎ¿©¡¢ÏÂ¿©¤É¤Á¤é¤ÎÄ´ÍýË¡¤Ç¤âÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤ä¤¹¤¤µû¤Ç¤¹¡£
ÀåÊ¿ÌÜ¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Î¥à¥Ë¥¨¥ë¤Ç¡¢¾®ÇþÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¥Ð¥¿¡¼¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¡¢¥ì¥â¥ó¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¾åÉÊ¤Ê»ÝÌ£¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¿©¤Î¼Ñ¤Ä¤±¤Ë¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤ÀåÊ¿ÌÜ¤Î¸«Ê¬¤±Êý
ÌÜ¤ÎÀ¡¤ß¶ñ¹ç¤È¿È¤Î¥Ï¥ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿·Á¯¤Ê¤â¤Î¤ÏÌÜ¤¬Æ©ÌÀ¡£¤¯¤¹¤ó¤Ç¤¤¤¿¤êÂù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÁ¯ÅÙ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âç¤¤¯Æù¸ü¤Ê¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿È¤Î»ÝÌ£¤âË¤«¤ÇÈþÌ£¤·¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎÉ½¤Ë¤Ï¥Ä¥ä¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ì¤á¤ê¤¬Å¬ÅÙ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀåÊ¿ÌÜ¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÏÍÍ¤äÈÃÅÀ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬¿·Á¯¤Ç¤¹¡£Î¢Â¦¤ÎÇò¤¤ÌÌ¤¬²«¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Úº£·î¤Î½Ü¿©ºà¤Ï¡©¡Û¤¤¤Þ1Ç¯¤ÇºÇ¤â»Ý¤¤¿©ºà
ÀåÊ¿ÌÜ¤ÎÃíÌÜ±ÉÍÜÁÇ
ÀåÊ¿ÌÜ¤Ï¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¡£ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿©ºà¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤¬ËÉÙ¤Ê¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤Ï¡¢ÀÖ·ìµå¤ÎÀ¸À®¡ÊÂ¤·ì¡Ë¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢DNA¤Î¹çÀ®¤ä¿À·Ðµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄµû¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È´ÞÍÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢DHA¡Ê¥É¥³¥µ¥Ø¥¥µ¥¨¥ó»À¡Ë¤äEPA¡Ê¥¨¥¤¥³¥µ¥Ú¥ó¥¿¥¨¥ó»À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
DHA¤äEPA¤Ï·ì±Õ¤ò¥µ¥é¥µ¥é¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢DHA¤ÏÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£·î¤Î½Ü¿©ºà¤Ï¡©¡Û¤¤¤Þ1Ç¯¤ÇºÇ¤â»Ý¤¤¿©ºà
¢¬¾åµ¤Ë¤½¤Î¤Û¤«¤Î¡Ö½Ü¿©ºà¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£