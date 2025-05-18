¡ÖÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç»È¤¨¤ëÍÆ´ï¡õ»È¤¨¤Ê¤¤ÍÆ´ï¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©¡¡Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡È¸«Ê¬¤±Êý¡É¤ò¾Ò²ð
¡¡ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÍÆ´ï¡¢»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÆ´ï¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿æÈÓ´ï¤ä¥ª¡¼¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¾Ý°õ¥Þ¥Û¡¼¥Ó¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¾Ý°õ¡Ë¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ý°õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Î¤Û¤«¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÍÆ´ï¡¢»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÆ´ï¤Î°ã¤¤¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ¡Û
¡¦ºà¼Á¤äÂÑÇ®²¹ÅÙ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÍÆ´ï¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¦ÂÑÇ®²¹ÅÙ140ÅÙ°Ê¾å¤ÎÍÆ´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¦ÍÆ´ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡ÖÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡×¤ä¡ÖÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸ÂÐ±þ¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¡£
¡Ú¥ì¥ó¥¸¤¢¤¿¤¿¤á¤äÄ´Íý¤Ç»È¤¨¤ëÍÆ´ï¡Û
¡¦¥ì¥ó¥¸¤¢¤¿¤¿¤á¤äÄ´Íý¤Î»ÈÍÑ²Ä¤ÎÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¦¥·¥ê¥³¡¼¥óÍÆ´ï
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÁÇºà¤ÏPP¡Ê¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡Ë¤ÈPE¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢PE¤Ï¥ì¥ó¥¸»ÈÍÑNG¡£
¡¦¥³¥³¥Ã¥È»®¡¦¥°¥é¥¿¥ó»®¤Ê¤É¤ÎÆ«´ï¡¢¼§´ï
¡¦ÂÑÇ®À¤Î¤¢¤ë¥¬¥é¥¹ÍÆ´ï
¡Ú¥ì¥ó¥¸¤¢¤¿¤¿¤á¤äÄ´Íý¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤ÍÆ´ï¡Û
¡¦¥ì¥ó¥¸¤¢¤¿¤¿¤á¤äÄ´Íý¤Î»ÈÍÑ²Ä¤ÎÉ½µ¤¬¤Ê¤¤¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¦¥·¥ê¥³¡¼¥óÍÆ´ï
¡¦¿§³¨ÉÕ¤±¡¢¤Ò¤ÓÌÏÍÍ¡¢¶â¡¦¶äÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ëÆ«´ï¡¦¼§´ï
¡¦ÂÑÇ®À¤Î¤Ê¤¤¥¬¥é¥¹ÍÆ´ï¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹¡¢¥«¥Ã¥È¥°¥é¥¹¡¢¶¯²½¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¡Ë
¡¦¶âÂ°À½¤ÎÍÆ´ï
¡¦»æÀ½¡¦ÌÚÀ½¤ÎÍÆ´ï
¡¡¾Ý°õ¤Ï¡Ö»ÈÍÑÉÔ²Ä¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÍÆ´ï¤ä¥ì¥ó¥¸ËÜÂÎ¤ò½ý¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤«¡¢È¯²Ð¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¡×¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤Ç¿©ÉÊ¤ò²¹¤á¤ëºÝ¤Ï¡¢»È¤¨¤ëÍÆ´ï¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»È¤¨¤ëÍÆ´ï¤È»È¤¨¤Ê¤¤ÍÆ´ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢À½ÉÊ¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£