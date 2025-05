ENHYPENの6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』の、コンセプトティザーが公開された。

公開された3枚の画像は、5月16日~19日に公開される“MAKE”、“YOU”、“MINE”バージョンの雰囲気を表現。奇妙な形の仮面と鹿の角の形をしたシャンデリア、そしてトゲがいっぱいの空間に集まったメンバーの姿が描かれている。

また、各ティーザーには『I AM TORN BY MY DESIRE TO MAKE YOU A VAMPIRE』(僕はあなたをヴァンパイアにしたい欲望に悩んでいる)、『I RESIST MY DESIRE BECAUSE I AM THREAT TO YOU』(僕は君にとって脅威的な存在だから、僕の欲望に抵抗する)、『I DEFY FATE CREATE A NEW FUTURE WITH YOU』(僕は君と新しい未来を作るために運命に逆らう)と書かれており、アルバムの主要キーワード『欲望』(Desire)との繋がりを想像させる。

なお、同作品は6月5日午後1時に発売される予定だ。

(文=リアルサウンド編集部)