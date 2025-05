【ガレヲン】 5月28日 配信予定 価格:880円

Cygamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用対戦アクション&パーティーゲーム「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-(GBVSR)」において、新キャラクター「ガレヲン」を5月28日より配信する。価格は880円。

【『Granblue Fantasy Versus: Rising』 #37 「ガレヲン参戦編(フルバージョン)」】

本作8人目のDLCキャラクターとして参戦する「ガレヲン」。多数の投げ技をもっており、いわゆる投げキャラクターに近い動きができるが、重量級のキャラクターよりは動かしやすいキャラクターになっているとのこと。

また、ガレヲン配信同日の5月28日には、ランクマッチがポイント形式にリニューアルされるほか多数の機能追加やバトル調整も実施予定。

(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS