【PS Store:2000円以下セール】 実施期間:~5月21日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、同社オンラインストア「PlayStation Store」(PS Store)にて「2000円以下セール」を5月21日まで実施している。

本セールでは対象となるダウンロードタイトルが2000円以下の特別価格で販売されている。ラインナップには「Bloodborne PlayStation Hits」、「ロマンシング サガ3」、「どらえもんのどら焼き屋さん物語」などが登場。

□「PlayStation Store」の「2000円以下セール」

「2000円以下セール」対象タイトル(一部)

Bloodborne PlayStation Hits

通常価格:2,189円

セール:1,094円(50%オフ)

□「PlayStation Store」の「Bloodborne PlayStation Hits」

ロマンシング サガ3

通常価格:3,500円

セール:1,050円(70%オフ)

□「PlayStation Store」の「ロマンシング サガ3」

ドラえもんのどら焼き屋さん物語

通常価格:2,483円

セール:1,986円(20%オフ)

□「PlayStation Store」の「ドラえもんのどら焼き屋さん物語」

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by FromSoftware, Inc.

(C) 1995, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Planned & Developed by ArtePiazza

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

(C)Fujiko-Pro (C)KAIROSOFT