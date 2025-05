¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤¤¤¯¤é¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡ª ÃæÌÜ¹õ¤Ç¼«Á³ÇÉ¥ï¥¤¥ó¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤òËþµÊ

中目黒と池尻と代官山の中間地点にオープンした「アローロ」は野菜を得意としたイタリアン。無農薬野菜の種類の豊富さと自然派ワインに合う味付けがおいしいと評判を呼んでいる。

〈自然派ワインに恋して〉

シェフの料理とマリアージュするのは、自然派ワイン。そんなレストランが増えている。あの店ではどんなおいしい幸せ体験が待っているのだろう。ワインエキスパートの岡本のぞみさんが、自然派ワインに恋して生まれたお店のストーリーをひもといていく。

ナビゲーター

岡本のぞみ

ライター(verb所属)。日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート、日本地ビール協会認定ビアテイスター/『東京カレンダー』などのフードメディアで執筆するほか、『東京ワインショップガイド』の運営や『男の隠れ家デジタル』の連載「東京の地ビールで乾杯」を担当。身近な街角にある、食とお酒の楽しさを文章で届けている。

無農薬野菜を活かしたイタリアン

カウンター席

代官山と中目黒と池尻の中間地点に当たる青葉台エリアは、中心に西郷山公園や菅刈公園があることもあり、のんびり散歩を楽しむ人が多い。散歩がてらカウンターやテーブルで無農薬野菜を使ったイタリアンが楽しめる店として、近所に住む人に親しまれているのが「アローロ」だ。人気店である松濤「erba」の姉妹店に当たる。

ソムリエの日内地正太郎さんは大学時代にワインの魅力に開眼。六本木「ブリコラージュ ブレッド&カンパニー」でワインを提供し、“ベーカリーカフェなのにワインがおいしい”と評判を呼んだ。シェフの鈴木虹南さんは麻布十番の自然派ワインビストロ「喃喃」を経てアローロのシェフに。当時から無農薬野菜を使った料理が得意。さらには鈴木さん自身がワイン好きなこともあり、ワインに合わせた味付けにも定評がある。

入口付近にあるカウンターとワインセラー。カウンター席はワンちゃん連れでの入店も可能

アローロでは埼玉・ときがわ町の「ひとつぶ農園」の無農薬野菜を使っている。もちろん魚介類や肉料理のメニューもあるが付け合わせなどにもたっぷりと野菜を使い、季節感が表現されている。そのためテーブル席には赤ちゃん連れの夫婦から年配のグループまで、幅広い年代に支持されている。

前菜盛り合わせ✕爽やかスパークリングワイン

アローロの野菜料理を存分に楽しめるのが「前菜盛り合わせ」。ボリュームたっぷりの彩りの良い一皿は見た目にインパクトがあり、出てきた瞬間、歓声が上がる。野菜たっぷりなのはもちろん、ワインを誘う味付けがやみつきになる。たとえば「タコと赤カブのマリネ」は、ゆずと塩麹でマリネ。柑橘系の香りやうまみがしっかり付けられている。野菜だけでなく、砂肝のネギ塩レモンや鳥レバーのブルスケッタもあって、一皿で充実したワインのアテが楽しめる。

レ・カプリアード メトード・アンセストラル ムニュピノ2020(グラス1,200円、ボトル9,000円)

フランス・ロワール地方のカプリアードという生産者のスパークリングワイン。「大学時代から飲んでいる生産者の一人です。一口目は甘みを感じますが飲んでいくうちに爽やかさが広がるスパークリングワインです。野菜の甘みとよく合うので毎回、ロワールのスパークリングワインをおすすめしています」と日内地さん。刺激が強すぎない心地よい泡立ちと、ドライだが果実の甘みを感じる味わいが前菜の盛り合わせの一品一品を引き立てていた。

いくらのレモンクリームパスタ✕滋味深ロゼワイン

いくらのレモンクリームパスタ(2,400円)

アローロで女性に人気のパスタメニューは「いくらのレモンクリームパスタ」。季節ごとに野菜が変わり、このときはカーボロネロ。いくらのオレンジに映える色合いが食欲をそそる。そしてなんといっても「これでもか!」と入っている宝石のようないくらがクリームパスタの上で輝いているのが美しい。“レモン”クリームパスタだがクリームにレモンが入っているわけではなく、削ったレモンピールがトッピングされているため、ほのかにレモンの風味が感じられる仕上がりとなっている。

フランク コーネリッセン ススカール ロザート2022(グラス1,200円、ボトル9,000円)

いくらのレモンクリームパスタに合わせたいのは、イタリアのロゼワイン。「シチリアのエトナ山の火山性の土壌で育っているので、ブドウに力があるロゼワインです。私は、いくらは黒ブドウと合わせたいと思っていたのでこちらのロゼワインを合わせました。爽やかで、軽い口当たりですが、エネルギッシュな要素もあります。ドライトマトやチェリーの味に滋味深さもあって魚介類にはぴったりです」と日内地さんが教えてくれた。

和牛イチボのロースト✕バルサミコ風・赤ワイン

国産和牛イチボのロースト 季節野菜のグリル(3,600円)

メインディッシュは「国産和牛イチボのロースト 季節野菜のグリル」で華やかに。和牛イチボは大きな塊で赤身のおいしさが存分に味わえる。さらに旬のグリル野菜がたっぷりと7〜8種類添えられている。付け合わせで野菜がたっぷり入っているだけでもうれしいのに、いろんな種類が食べられるのがさらにうれしい。

ラルコ ロッソ デル ヴェロネーゼ 2021(グラス1,400円、ボトル10,000円)

イチボのローストにおすすめのワインは、イタリアの人気生産者・ラルコの赤ワイン。「こちらのワインには干しブドウやバルサミコのような深みがあるので、赤身の肉に合わせるのには申し分あありません。ラルコのなかではフレッシュで優しい味なので、野菜のグリルにもちょうどいいですね」と日内地さん。果実味の素朴なおいしさが肉にも野菜にもフィットしていた。

日内地さんの「私が恋した自然派ワイン」

フレデリック・コサール ムーラン・ナ・ヴァンレ・ミシュロン2020(グラス1,500円、ボトル12,000円)

日内地さんが恋したワインは、学生時代から追いかけているという生産者の一本。



「もともとガメイという品種が好きで行き当たったのがフレデリック・コサール。酒屋さんで2006年のバックヴィンテージを見つけて飲んだときに、こちらのキュヴェではなかったのですが、今まで感じたことがないくらいの衝撃を受けました。

ガメイというと果実味があって少し野暮ったいイメージがありますが、フレデリック・コサールのワインはエレガントで妖艶。なおかつ一本芯が通っています。



彼は2022年に畑を売ってしまったので、それ以降のワインは飲めませんが、一番思い入れのある生産者です。ぜひ残りのワインを飲んでみてください」

フランスワインを中心にラインアップ

アローロの入口付近には透明な扉のワインセラーがあり、たくさんの種類の中からワインが選べる。日内地さんがブルゴーニュやジュラなどのフランスワイン好きなこともあり、フランスワインが中心。セラーで最も多いのはロワール地方のワイン。次いでイタリアワインが多く、そのほかヨーロッパや新世界のワインが並ぶ。グラスは10種類以上(900〜1,600円)、ボトル400種類(5,800〜30,000円)が用意され、ボトルワインはセラーから選ぶこともできる。

散歩がてらに立ち寄りたいイタリアン

テーブル席

外観

アローロは山手通り沿いにあり、目黒川もすぐそばにある。ディナーだけでなく、ランチも営業しているため、午前中や夕方に散歩をしてから訪れるのもおすすめ。たっぷりの野菜をおいしく食べたいときに、お腹をすかせて予約してみよう。

※価格は税込

<店舗情報>◆alloro住所 : 東京都目黒区青葉台3-21-10 小谷ビル 1FTEL : 050-5594-3798

取材・文:岡本のぞみ

撮影:木村雅章

