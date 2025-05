Pinterestはウェブ上の画像や動画をコレクション化して共有できるソーシャルメディアで、さまざまなファッションや風景、料理のレシピ、インテリア、旅行先などのアイデアを得る場として人気を集めています。新たにPinterestが、AIで生成または編集された画像を示す「AI修正」ラベルを全世界で展開したと発表しました。Introducing Gen AI Labels: Pinterest is Taking a New Step in Transparency | Pinterest Newsroom

https://newsroom.pinterest.com/en-gb/news/introducing-gen-ai-labels/Pinterest is finally doing something about its AI infestation | The Vergehttps://www.theverge.com/news/659485/pinterest-ai-image-label-filter-features近年は生成AIを用いてクオリティの高い画像や動画の生成が可能となっており、ウェブ上にも多数のAI生成コンテンツが投稿されています。その結果、大量のAI生成コンテンツを投稿して広告収益を得ようとするアカウントが急増していることや、実際のコンテンツと生成AIコンテンツの区別が付きにくいことなどが問題視されるようになりました。AI生成の粗雑な動画がInstagramやTikTokのアルゴリズムをハックする「インターネットへのブルートフォース攻撃」が起きているという指摘 - GIGAZINEすでにMetaやYouTubeはAI生成コンテンツにラベルを付ける試みを進めており、新たにPinterestも2025年4月30日に、「生成AIを使用して生成または編集された可能性がある画像にラベルを表示する機能」を全世界に展開したと発表しました。Pinterestは声明で、「生成AIツールの出現は、多くの人々にとって創造性とインスピレーションを高めるのに役立ちました。同時に、これらのツールは始まったばかりであり、一部のユーザーからはPinterestで目にする生成AIコンテンツについて、もっと透明性を高めてコントロールしたいという声も聞いています」と述べています。画像にAIラベルを付与するため、Pinterestは画像のメタデータを分析するだけでなく、生成AIコンテンツを自動的に検出する分類器も開発し、これらを用いて生成AIコンテンツを特定しているとのこと。そのため、ユーザーが生成AIコンテンツであることを隠していても、生成AIコンテンツだと判断されればラベルが付与されるようです。Pinterestは、「これらの分類器を改良すれば、私たちのラベルはさらに有用で正確なものになるでしょう。しかし、これらのシステムが完璧でないことも承知しています。そのため、私たちは自分のコンテンツが誤って分類されているかもしれないと考えるクリエイターやユーザーのため、不服申し立て制度を設けています」と説明しています。Pinterestの最高技術責任者(CTO)であるマット・マドリガル氏は、「人々がPinterestでAI生成コンテンツに出会うようになったため、私たちはユーザーがより多くの情報を得た上で、自分が見るコンテンツについて選択できるようにします。Pinterest上の生成AIコンテンツは、ユーザーのインスピレーションを発見し、行動する能力を高めるべきであり、私たちはPinterestのすべての人に利益をもたらす思慮深い方法で、意識してこの新しい状況に取り組んでいます」と述べました。また、美容やアートなどAIによる改変や生成がしやすい特定のカテゴリで、AI生成コンテンツの表示を減らすオプションのテストも間もなく開始するとのことです。海外メディアのThe Vergeは、近年のPinterestは生成AIコンテンツによってプラットフォームが支配されていると批判されており、実用的な目的で使用することが難しくなっていると指摘。たとえば、アーティストはPinterestで正確な現実世界の参考資料を見つけるのに苦労しており、一般のユーザーにもAI生成の風景や人物写真に惑わされる可能性があります。そのため、The VergeはPinterestに生成AIラベルが導入されることについて、「わくわくしていると言っても過言ではありません」と述べました。すでにPinterestでは、画像への生成AIラベルが付与されています。実際にPinterestにアクセスして検索すると、以下のようにさまざまな画像や動画が表示されます。開いた画像がAIによって生成されたと判断された場合、画像左下に「AI修正画像」というラベルが付与されています。なお、PinterestにはGIGAZINEの公式アカウントも存在しています。GIGAZINE(ギガジン)https://jp.pinterest.com/gigazine/