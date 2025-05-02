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by Daniel Oberhaus
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Elon Musk opens up: Admits DOGE has fallen short of expectations
https://www.axios.com/2025/05/01/elon-musk-doge-interview
https://www.semafor.com/article/04/30/2025/musk-says-doge-a-way-of-life-will-continue
Elon Musk gives glimpse inside White House as he steps back from DOGE
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2025/05/01/elon-musk-doge-trump-white-house/83374882007/
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