by Daniel Oberhausドナルド・ トランプ政権 下で新設された政府効率化省(DOGE)のトップに起用され、効率化の名目で既にいくつかの組織解体に着手しているイーロン・ マスク 氏が、12人のジャーナリストとのグループ インタビュー で最近の生活について語りました。Elon Musk opens up: Admits DOGE has fallen short of expectationshttps://www.axios.com/2025/05/01/elon-musk-doge-interview

Musk says DOGE, ‘a way of life,’ will continue | Semaforhttps://www.semafor.com/article/04/30/2025/musk-says-doge-a-way-of-life-will-continueElon Musk gives glimpse inside White House as he steps back from DOGEhttps://www.usatoday.com/story/news/politics/2025/05/01/elon-musk-doge-trump-white-house/83374882007/ マスク 氏は「政府支出を2兆ドル(約290兆円)削減する」という野心的な目標を掲げてDOGEを率いており、連邦航空局や消費者金融保護局など、いくつかの組織で大規模な人員削減を実施して事実上の解体を成し遂げています。強引ともいえる解体が続き反発も増える中、 マスク 氏はDOGEの業務に携わる時間を減らすことを明らかにしました。 マスク 氏によると、トランプ大統領就任後100日間はホワイトハウスに頻繁に出入りし、時には週7日、DOGEの監督業務にあたったこともあるとのこと。しかし、今後はDOGE関連の仕事に費やす時間を週1〜2日に減らし、自身がCEOを務める自動車メーカーの テスラ に再び注力する予定とのことです。 マスク 氏は「今は仕事のリズムが整いつつあるので、私がホワイトハウスで過ごさなければならない時間はずっと少なくなり、会社の経営に戻ることができます。会社も私を必要としています」と述べました。 マスク 氏は テスラ の決算説明会でも同様の発言をしており、DOGEに携わったために テスラ に対する反発を招いていることを認めています。イーロン・ マスク がDOGEから身を引くと テスラ の株主に説明、不買やボイコットで テスラ の純利益は71%減少 - GIGAZINE反発の動きは強く、不買 運動 やディーラーを狙った破壊行為なども起きており、 マスク 氏は「容赦なく攻撃されるのは決して楽しいことではありません。車が燃えているのを見るのも同様です」と語りました。ホワイトハウスは マスク 氏を「特別政府職員」とみなし、大統領上級顧問の肩書きを与えています。この役職により マスク 氏は年間130日間職務に就くことができますが、今後も正式な肩書きを維持するかどうかは不明です。仮に マスク 氏が身を引いたときにDOGEはどうなるのかと問われた マスク 氏は、「DOGEは 仏教 と同じように、生き方なのです。ブッダはもう生きていませんが、『誰が 仏教 を導くのか?』という問いかけがされることはないでしょう」と語り、自身の退任がDOGEの終了を意味するわけではないと指摘しました。当初の予定では、DOGEの活動は2026年7月4日に終了するものとされていますが、 マスク 氏は「トランプ大統領の任期終了まで、大統領が望む限り続く」との見方を示しています。DOGEに効果があったのかについて、 マスク 氏は「70〜80%の確率でうまくいっていると思う」と述べ、完璧ではないものの効果があったとの見方を示しています。当初2兆円だった目標は1兆円(約145兆円)へと引き下げられていますが、 インタビュー 時点で1600億ドル(約23兆2000億円)の削減に成功しており、2026年度中に1兆ドルという削減目標に到達する可能性は十分あるとのことです。なお、 マスク 氏との インタビュー に同席したDOGEの補佐官は「連邦政府職員の約1%に当たる2万人を削減した」と述べました。政府職員としてホワイトハウスに出入りするようになった マスク 氏は、トランプ大統領の招待でホワイトハウスの寝室に「一度ならず」泊まったことがあることも明かしました。 マスク 氏によると、トランプ大統領から「どこに泊まるの?」と聞かれたため、 マスク 氏が「わからない。友達の家かな」と返すと、トランプ大統領は「ここに泊まったらどう?」と誘ってくれたそうです。あるときはトランプ大統領が夜遅くに電話をかけてきて、「ホワイトハウスのキッチンでアイ スクリーム を買えるよ」と誘ってきたため、キャラメル味のハーゲンダッツを食べたとのことです。