µð¿Í°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤Ê¤¼ÅÄÃæ¾Âç¤Ë¤À¤±´Å¤¤¤Î¤«¡Ä2»î¹çÏ¢Â³±ê¾å¤Ç¤µ¤¹¤¬¤ËÆó·³Ä´À°¤â
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡Ê36¡Ë¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤Ç±ê¾å¤·¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûµð¿Í°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¤ÇÅÄÃæ¾Âç¤Ë¡Ö¥í¡¼¥ÆÅö³Î¡×½Ð¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡©¡©
¡¡½é²ó¤Ë2»à¤«¤éÌî´Ö¡¢ËöÊñ¡¢ºäÁÒ¤Î3Ï¢Â³ÃæÁ°ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë¤âÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËµÆÃÓ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç3¼ºÅÀ¡£»°²ó¤Ë¤â2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤Ê¤É¡¢3²ó8°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢»°²ó¤Î¹¶·â¤ÇÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°²ó4·î17Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤â½é²ó¤Ë3Ä¹Ã»ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É2²ó7°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤ÎÂç±ê¾å¤Ç¹ßÈÄ¡£¤½¤³¤«¤éÃæ13Æü¤Çº£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÄËÂÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¼¡¡Ê¤ÎÅÐÈÄ¡Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡ÊÆó·³¡Ë¡×¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÄ´À°¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
³ÚÅ·¤Î5000Ëü±ß¤ËÂÐ¤·1²¯6000Ëü±ß
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ëº£¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÃÊ³¬¤ÇÂ¾µåÃÄ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤äÂ¿¤¯¤ÎÉ¾ÏÀ²È¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤ì¡¢Á°²ó¤ÎÂç±ê¾å¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤ÎÆü¤âÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤²¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢4²óÅÓÃæ10°ÂÂÇ10¼ºÅÀ¤ÈÂç±ê¾å¤¹¤ë¤Ê¤É3ÅÙKO¤µ¤ì¤¿¥¨¡¼¥¹¸Í¶¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼¨¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨¹ïÆó·³Íî¤Á¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇÎ¨.129¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿ºäËÜ¤ÎÆó·³¹ß³Ê¤Î¿½¤·½Ð¤â¤¢¤Ã¤µ¤êÇ§¤á¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ÈÅÄÃæ¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤á¤Ã¤Ý¤¦´Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£¤µ¤ëµð¿ÍOB¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö³ÚÅ·»þÂå¤Îºòµ¨¡¢¤ï¤º¤«1»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç0¾¡¤ÎÅÄÃæ¾¤¬¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤É¤³¤â°ú¤¼è¤ê¼ê¤¬¤Ê¤¯¡¢µð¿Í¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤âÅö½é¤ÏÁ´¤¯¾è¤êµ¤¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡ØÄ´ºº¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Èº©´ê¡£¡ØÉ¬¤º°ÊÁ°¤Î¤¤¤¤¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤È»×¤¦¡Ù¤ÈÇ®Ë¾¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢³ÚÅ·¤Î¾ò·ïÄó¼¨¤¬5000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢1²¯6000Ëü±ß¤â¤ÎÇ¯Êð¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡ØÉü³è¤Ç¤¤ë¡Ù¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡Ù¤ÈÉü³è¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¡¢¿ûÌî¤ò¡ØËâ²þÂ¤¡Ù¤ÇÉü³è¤µ¤»¤¿µ×ÊÝ½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÀìÂ°¤È¤·¤Æ¤Ä¤±¡¢ÅÄÃæ¾¤Ë¤Ï¡Ø¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æó·³¤ÇºÆÄ´À°¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾õÂÖ¤¬¾å¸þ¤¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤Þ¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÀèÈ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Ï¤ä¥µ¥¸¤òÅê¤²¤Æ¤âÃ¯¤âÊ¸¶ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤â¤½¤â°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÅÄÃæ¾Âç¤ËÂÐ¤·¤ÆÁá¡¹¤Ë¡Ö¥í¡¼¥ÆÅö³Î¡×¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£µåÂ®¤Ï140¥¥í¾¯¡¹¤·¤«½Ð¤º¡¢Á´À¹´ü¤È¤Ï¤«¤±¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤À¡£¤½¤Î¡ÖËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤«¡£¤¤¤Þ¡¢µð¿Í¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£