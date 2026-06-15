巨人前監督の阿部慎之助氏（47）が15日、代理人弁護士を通じて、同日付けで不起訴処分になったことを報告、コメントを発表した。代理人弁護士「阿部慎之助氏は、本日付けで不起訴処分となりましたのでご報告いたします」と報告し、阿部氏によるコメントを文書で伝えた。阿部氏は5月25日、都内の自宅で長女の胸ぐらをつかんで倒すなどした疑いで逮捕された。同26日未明に釈放され巨人監督の辞任を表明。今月9日に暴行容疑で書