長野県は、信州ITバレー構想の実現に向けて、首都圏等のIT人材が県内に住んで仕事をする機会を提供する「おためしナガノ2025」の参加者を募集中です。

おためしナガノ2025

長野県は、信州ITバレー構想の実現に向けて、首都圏等のIT人材が県内に住んで仕事をする機会を提供する「おためしナガノ2025」の参加者を募集中。

募集期間は2025年4月28日(月)〜5月26日(月)17時までです。

<実施場所>

14市町村 ※詳細は特設サイトを確認してください。

<実施期間>

令和7年8月上旬〜令和8年2月末(最長約6か月間「おためし」いただけます)

<主な支援 各種補助>

オフィス利用料(注1)、引越し代、事業用交通費等を補助(注2)します。

(注1)オフィスとしてコワーキングスペースを利用いただきます。

(注2)補助金の総額は原則1人あたり上限30万円(1組3人の場合上限90万円)。

<住居>

実施場所により市町村が住居の提供や家賃補助、住居探しの支援を行います。

<募集期間>

4月28日(月)〜5月26日(月)17時まで

<募集数>

12組程度(1組3名まで)

書類(一次選考)及びWeb面談(二次選考)により参加者を決定します。

<参加条件>

(1)年齢 :18歳以上の方

(2)居住地:長野県以外に居住している方(長野県出身者も対象)

(3)拠点 :長野県内に拠点(本社、支社、事業所等)を有していない事業者

<説明会>

説明会をオンライン、大阪・東京で開催予定です。

【オンライン】令和7年5月8日(木)14:00〜16:00(Zoomによるオンライン開催)

【大阪】5月12日(月)19:00〜20:15(受付開始18:45〜)

開催場所:GRANDSLAM

(大阪府大阪市福島区福島7-1-10 Wiz fukushima2階)

【東京】5月15日(木)17:30〜18:20

開催場所:港区立産業振興センター9F

(東京都港区芝5丁目36番4号 札の辻スクエア)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 首都圏等のIT人材が長野県内に住んで仕事をする機会を提供!おためしナガノ2025 appeared first on Dtimes.