ドナルド・トランプ 大統領の関税政策により、 アメリカ 物価 が上昇し、以前からインフレに苦しんでいた消費者の生活がさらに苦しくなることが予想されています。こうした中、Amazonが特定の商品の値段に関税の影響を記載することを検討しているとの噂が流れましたが、その動きをホワイトハウスが牽制した結果、即座にAmazonが計画を断念するとの声明を発表しました。Amazon to display tariff costs for consumers

.@PressSec reacts to Amazon's announcement on tariffs: "This is a hostile and political act by Amazon... It's not a surprise because, as Reuters recently wrote, Amazon has partnered with a Chinese propaganda arm... This is another reason Americans should buy American." pic.twitter.com/jtXZYfR8rH— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 29, 2025

Amazon’s response to this morning’s news reports: The team that runs our ultra low cost Amazon Haul store considered the idea of listing import charges on certain products. This was never approved and is not going to happen.— Amazon Public Policy (@amazon_policy) April 29, 2025

https://punchbowl.news/article/tech/amazon-display-tariff-costs/Trump called Amazon's Jeff Bezos about tariff cost reporthttps://www.cnbc.com/2025/04/29/white-house-blasts-amazon-over-tariff-cost-report-hostile-and-political-act.htmlWhite House calls Amazon ‘hostile’ after report says it will label tariff p rice hikes | The Vergehttps://www.theverge.com/news/657807/trump-amazon-tariff-hostile-pricingWhite House slams Amazon tariff p rice display "hostile and political"https://www.axios.com/2025/04/29/tariffs-amazon-prime-day-sellers-report アメリカ の連邦議会に関するニュースに特化した新興ニュース メディア のPunchbowl Newsは2025年4月29日に、Amazonの計画に詳しい人物の話として、「Amazonの商品価格の隣に、総額の中で関税が占める割合が表示される予定」と報じました。同日、ホワイトハウスの記者会見でスコット・ベッセント財務長官にこの報道に関する質問が投げかけられると、キャロライン・レビット報道官が反応し、「これはAmazonによる敵対的で政治的な行為です。 バイデン政権 がインフレ率を過去40年間で最も高い水準に引き上げたのに、Amazonはなぜ同じことをしなかったのでしょうか? ロイター が最近報じたように、Amazonは 中国 のプロパガンダ機関と連携しているので、驚きはありません」と述べて不快感を表明しました。なお、レビット氏が言及した ロイター の報道とは、2021年の記事のことです。伝えられるところによると、トランプ大統領はAmazonの創業者である ジェフ・ベゾス 氏にプライベートな電話をかけ、Amazonのサイトで関税コストが明記されるとの報道に関する不満を口にしたとのことです。そして、記者会見から2時間もたたないうちに、Amazonは関税による上乗せ分の併記を検討していたことを認めた上で、上乗せ分を記載する計画を実行に移すことはないと表明しました。Amazonの広報担当者のティム・ドイル氏は メディア への声明で、「超低価格のAmazon Haulストアを運営するチームは、特定の商品に輸入税を表示する案を検討しましたが、これは承認されたことはなく、今後も実現しません」と述べました。Amazon Haulとは、20ドル(約2800円)以下の商品だけを扱う特設コーナーで、2024年11月から アメリカ でベータ版としてサービスが提供されています。AmazonがTemuとSheinに真っ向勝負する超低価格帯ストア「Amazon Haul」をリリース - GIGAZINEAmazonの売上の60%は輸入への依存度が高い小規模な独立系小売業者によるものであるため、 中国 からの輸入品に145%という巨額の関税を課す措置はAmazonに大きな打撃を与えるとみられています。電子商取引ソフトウェア会社・SmartScoutの調査によると、20254月9日以降、Amazonでは900品目の価格が平均29%上昇しており、価格上昇の約25%は 中国 に拠点を置く販売業者によるものだったとのことです。会見で、記者から「Amazonの動きは、関税政策の代償を払うのは 中国 ではなく アメリカ の消費者だということを極めて明確に示した、ということに同意しますか?」と尋ねられると、レビット氏は直接回答するのを控え、「Amazonの発表について大統領と電話で話したばかりです」と話しました。