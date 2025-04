延長戦にもつれた大激闘を制したのはヒート！ 敵地でホークスを破りキャブスへの挑戦権を獲得

4月19日(現地時間18日)、「NBAプレーイン・トーナメント2025」が開催され、イースタン・カンファレンス10位のマイアミ・ヒートが敵地で同8位のアトランタ・ホークスと激突した。

開幕からアンドリュー・ウィギンズやバム・アデバヨらが次々とスコアを決め、10-0のランに成功したヒート。ルーキーのケレル・ウェアもダンクやアリウープで存在感を発揮し、33-24とヒートの9点リードで最初の12分間を終える。

第2クォーターではタイラー・ヒーローが果敢なアタックからフリースローにつなげると、大黒柱のアデバヨもスティールやブロックで貢献し、一時は試合最大の17点差をつける場面も。中盤以降はホークスに3ポイントシュートで点差を詰められたが、62-53と9点を先行して試合を折り返した。

第3クォーターも一進一退の攻防が繰り広げられ、ヒートはウィギンズやウェアらが果敢なインサイドアタックを披露。ヒーローも要所で長距離砲を決めていき、ヒートが2ケタ点差を維持していく。ホークスのアウトサイドシュートに苦戦しつつも、86-77と再びの9点リードで第4クォーターへ。

勝負の第4クォーター、ホークスの3ポイント攻勢をなかなか止めきれず、残り8分には同点に追いつかれたヒート。それでもヒーローらが要所でジャンパーを沈めていき、残り12秒で2点をリードする。しかし、試合時間残り1秒でトレイ・ヤングに同点のレイアップを決められ、106-106でゲームは延長戦に突入する。

正念場を迎えたヒートは、ヒーローやデイビオン・ミッチェルが強気な3点弾でリードを広げていき、残り25秒にはミッチェルが試合を決定づける長距離砲を炸裂する。タイムアウト後のホークスのラストオフェンスも止め、最後は時間を使い切ってゲームセット。最終スコア123-114でヒートがプレーオフへの切符をつかみ取った。

イースト10位からポストシーズンへ進出したヒートは、ヒーローが30得点8リバウンド7アシスト、アデバヨが17得点11リバウンド5アシスト5ブロック、ウィギンズが20得点8リバウンド8アシストで勝利に貢献。ベンチからはミッチェルが16得点5アシスト、ヘイウッド・ハイスミスが12得点10バウンドの活躍を見せ、先発とともにチームをけん引した。

一方、無念のシーズンエンドとなったホークスはヤングが29得点5リバウンド11アシスト、オニエカ・オコングが28得点12リバウンド3スティール、ダイソン・ダニエルズが11得点10リバウンド4アシスト3スティールをマーク。最終クォーターではホームチームの意地を見せたが、オーバータイムでヒートの猛攻を止めることはかなわなかった。

死闘を勝ち抜いたヒートはプレーオフのイースト第8シードにセットされ、同地区首位のクリーブランド・キャバリアーズとの1回戦に臨む。注目の第1戦は、21日の8時にティップオフ予定となっている。

■試合結果



アトランタ・ホークス 114-123 マイアミ・ヒート



ATL|24|29|24|29|8|=114



MIA|33|29|24|20|17|=123

DAVION MITCHELL: HUSTLE & HEART 💯👊

Part of a 9-point OT takeover as the @MiamiHEAT earn the #8 spot in the East! pic.twitter.com/iA6rOdFPzO

- NBA (@NBA) April 19, 2025