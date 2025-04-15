¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¯¤À¤í¤¦¡×¡¡¼«¿È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ïº£½µ¤Ë¤â¡©
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤¬Æ±Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè32Àá¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç°ì»þ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î3Ê¬¸å¤Ë¥ß¥¹¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤¹¤ë·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï¡Ö¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ïº£¸å¿ôÇ¯´Ö¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢Áª¼ê¤ÎÂàÃÄ¡¢³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ë²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¾åÁØÉô¤¬Å¬ÀÚ¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂçÉý¤ÊÊä¶¯¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë±þ¤¸¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï¡¢¡Öº£½µ¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Èº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Ò¥ë¥º¥Ü¥í¤ÎÈá·à¤Î¼°Åµ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤À¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âÏÃ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬1ÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ê¼¡Àá¤Î¡Ë¥ì¥¹¥¿¡¼Àï¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²¿¤«¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¼¡Àá¡¢20Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¡¢°ìÂÁá¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î»î¹ç¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢Í¥¾¡¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð²¿¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ã£À®¤¹¤ì¤Ð¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Øµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè32Àá¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç°ì»þ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î3Ê¬¸å¤Ë¥ß¥¹¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤¹¤ë·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë±þ¤¸¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï¡¢¡Öº£½µ¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Èº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Ò¥ë¥º¥Ü¥í¤ÎÈá·à¤Î¼°Åµ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤À¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âÏÃ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬1ÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ê¼¡Àá¤Î¡Ë¥ì¥¹¥¿¡¼Àï¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²¿¤«¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¼¡Àá¡¢20Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¡¢°ìÂÁá¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î»î¹ç¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢Í¥¾¡¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð²¿¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ã£À®¤¹¤ì¤Ð¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Øµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£