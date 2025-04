【GeForce RTX 5060 Ti】 4月16日 発売予定 価格 16GB:429ドル~ 8GB:379ドル~ 【GeForce RTX 5060】 5月 発売予定 価格:299ドル~

NVIDIAは4月15日、新世代ミドルレンジGPU「GeForce RTX 5060」シリーズを発表した。4月16日より順次発売予定。

「GeForce RTX 5060」シリーズはBlackwellアーキテクチャを採用したRTX第4世代のミドルレンジGPU。最新のアップスケーリング技術「DLSS 4」に対応し、対応タイトルではマルチフレーム生成によって大幅にフレームレートを向上させることができる。

4月16日より「GeForce RTX 5060 Ti」の16GBモデルと8GBモデルが各メーカーから登場。価格はそれぞれ429ドル~(4月15日時点で約6.1万円~)と379ドル~(約5.4万円~)となっている。

また5月には「GeForce RTX 5060(8GBのみ)」が登場予定。価格は299ドル~(約4.3万円~)となっている。

先行発売となる「GeForce RTX 5060 Ti」はVRAM16GBと8GBの2モデル構成。どちらもGDDR7を採用する

各メーカーの「GeForce RTX 5060 Ti」

【「GeForce RTX 5060」シリーズと歴代GeForce xx60シリーズの比較】 RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 RTX 3060 RTX 2060 GTX 1660 GTX 1060 シェーダーコア Blackwell SM 24TFLOPS Blackwell SM 19TFLOPS Ada Lovelace SM 15TFLOPS Ampere SM 13TFLOPS Turing SM 7TFLOPS Turing SM 5TFLOPS Pascal SM 4TFLOPS Tensorコア 第5世代 FP4/FP8/FP16 759AI TOPS 第5世代 FP4/FP8/FP16 614AI TOPS 第4世代 FP8/FP16 242AI TOPS 第3世代 FP16 102AI TOPS 第2世代 FP16 52AI TOPS なし なし RTコア 第4世代 72TFLOPS 第4世代 58TFLOPS 第3世代 35TFLOPS 第2世代 25TFLOPS 第1世代 19TFLOPS なし なし DLSS 4 4 3 2 2 なし なし AMP Processor 搭載 搭載 非搭載 非搭載 非搭載 非搭載 非搭載 NVIDIA Encoder(NVENC) 第9世代 第9世代 第8世代 第7世代 第7世代 第7世代 第6世代 NVIDIA Decoder(NVDEC) 第6世代 第6世代 第5世代 第5世代 第4世代 第4世代 第3世代 VRAM 16GB/8GB(GDDR7) 8GB(GDDR7) 8GB(GDDR6) 12GB(GDDR6) 6GB(GDDR6) 6GB(GDDR5) 6GB/3GB(GDDR5) PCIe PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 3.0 DisplayPort DP 2.1b Up to UHBR20 DP 2.1b Up to UHBR20 DP 1.4a DP 1.4a DP 1.4a DP 1.4a DP 1.4a 価格 429ドル/379ドル 299ドル 299ドル 329ドル 349ドル 219ドル 249ドル/199ドル

(C)2025 NVIDIA Corporation