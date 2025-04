はちみつとビタミンCを混ぜた「ハニーレモンキャンディ」こそ最強のサプリメント、抗がん作用もあるって本当？

最強のサプリメントとははたして何か? 人によって本当に必要な栄養素が異なることから一概には言えないが、はちみつとビタミンCは多くの人の不調を改善する可能性がある。

【画像】シナモンやしょうがと組み合わせても美味しい、ハニーキャンディ

はちみつとビタミンCの驚くべき効能と、誰でも作ることができるそのレシピを書籍『新装版ひとさじのはちみつ 自然がくれた家庭医薬品の知恵』より一部抜粋・再構成してお届けする。

はちみつとビタミンCは同じ武器を手にウイルスやがん細胞をやっつける

はちみつとビタミンCの美味しくて簡単な組み合わせ方の話に入る前に、ビタミンCのすばらしいパワーについて、ちょっとばかり突っ込んだ話を、もう少しだけさせてほしい。

はちみつに対する新しい興味を頭の隅に置きながら、いざ改めて最近のビタミンC関連の資料を当たってみると、またずいぶんと面白いことがわかってきた。

1994年にポーリング博士が93歳で亡くなって以降も、ビタミンCに関しては、さまざまな研究、議論や論争が続いている。一時期など、「ビタミンCが風邪やがんに効くということがはっきり証明できるわけではない」と、ビタミンCの効き目自体を疑問視する風潮まであったのだ。

けれど長い経緯を端折って言うと、2005年にある画期的な研究論文*1が発表されて、「ビタミンCはがんに効く」というポーリング博士の主張がやはり正しかったことが明らかになった。

その内容は、高濃度のビタミンCが、がん細胞だけを殺し、正常細胞にはダメージを与えないという「仕組み」をはっきりと説明し、それを証明するものだったから、実際、この論文をきっかけに、ビタミンCの高濃度点滴や経口投与を、本格的にがん治療に使って効果をあげるお医者さんは続々と増え、アメリカでは今では1万人にもなったのだと言う。

で、その論文のキモの部分なのだが、ビタミンCの抗がん作用は、ビタミンCが血管内で作り出す「過酸化水素」によるのだと言う。過酸化水素は強い酸化作用によってがん細胞を殺す働きをするが、正常な細胞内では生体の酵素が過酸化水素を分解するため、健康な細胞は無傷でいられる、というのだ。

はちみつオタクにとっては、「過酸化水素」とは、はちみつの抗菌殺菌作用に関わる大事な成分。耳にすればピピッと反応するキーワードなのだ。

インフルエンザウイルスや胃がんのピロリ菌、虫歯のミュータンス菌、にきびのアクネ菌そのほか悪玉菌に対しては、はちみつも強力な殺傷剤「過酸化水素」でやっつける。だけど、はちみつが発生させる過酸化水素が、健康な細胞や正常な善玉常在菌を傷つけることはない。

その場面を想像してみると、これってまるで、邪悪な菌の軍団に対してはちみつとビタミンCが、同じすごい威力の秘密兵器を使うみたいな、胸のすくヒーロー物の世界ではありませんか。

はちみつとビタミンCを混ぜた「ハニーレモンキャンディ」は最強のサプリメント

はちみつを大さじ1杯すくいとり、はちみつをのせたまま、スプーンを小皿に置く。そこに、薬局方にもなっているビタミンCの原末(アスコルビン酸*2)の白い粉を小さじ4分の1杯のせる。はちみつがあまりこぼれ出さないように注意しながら、竹串などの細い棒ではちみつとビタミンC原末をこちょこちょと混ぜ合わせる。

よく混ざったら、スプーンをそのまま口に入れてペロリ。

わー、すっぱい! でも甘くて美味しい。はちみつレモンキャンディの味だ。小皿にこぼれたはちみつも、余さずすくい取ってきれいになめてしまいましょう。これが、我が家の最強のサプリメント、「ハニーレモンキャンディ」の標準版だ。

このサプリメントのポイントは、はちみつや混ぜるビタミンCの分量を、自分で細かく調節できること。一日の中で、体調や場面に合わせて、自分なりの分量や配分を細かく工夫できるのがとても便利なのです。

薬局方のはちみつは、「滋養、栄養剤」としてはちみつを摂る場合(これって、サプリとしてってことですよね)、摂り方を詳しく解説してくれているわけではないが、1日に30グラムから60グラムという目安をくれているものもある。

種類にもよるけれど、はちみつは、小さじ1杯がだいたい7グラムで、大さじ1杯は約21グラム。100グラムで294キロカロリーということを頭に入れておくと便利だ。

そして、ビタミンCの原末(アスコルビン酸)は、小さじ4分の1杯で約1200ミリグラムのビタミンCが摂れるというのが目安である。

混ぜものや加熱や汚染のない生の純粋なはちみつを

「大さじ1杯のはちみつに小さじ4分の1杯のビタミンC」というのがご紹介した標準版の分量だが、流動体や粉末の強みで、好みの味や摂りたいビタミンCの分量に合わせて、これも自在に増減して調節できる。

ビタミンCの摂取量をもっと細かく管理したいなら、もっと小さな計量スプーンを使ったり、0.1グラム単位で計れるデジタル秤を使うのも手だ。石けんやクリーム作りのハーブやクレイ、粉のラピスラズリや、パンを作るときのドライイーストなど、細かいものを計量するのに使っているが、何かと役立つ秤である。

何はともあれ、この「ハニーレモンキャンディ」、こんなに簡単に、体力作りや免疫力増強、病気の予防ができるなんて、今でも何だか信じられないほどなのだ。なんといってもおやつのような美味しいサプリメントで、しかも効能を発揮する成分以外に何の余分な混ぜ物もないのがうれしい。しかもこれは、花粉症などの症状を緩和したり、よく効く風邪薬でもある。

このレシピに使うはちみつは、できあがりの味としてはどうしてもビタミンCの酸味が勝ってしまうので、繊細な風味が魅力だというタイプのものはおすすめしない。料理やお菓子作りに使う日常用のはちみつで十分だ。ただ、それでも必ず、混ぜものや加熱や汚染のない生の純粋なはちみつを使ってください。

ミツバチがせっせと集めてくれた元気の素をそのままいただくことが、このサプリが抜群にいい理由なのだから*3。

写真/shutterstock

脚注

*1 主要参考文献 Chen, Q. et al. Pharmacologic ascorbic acid concentrations selectively kill cancer cells: Actions as a pro-drug to deliver hydrogen peroxide to tissues. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2005;104:8749-54.



*2 薬局で扱われているビタミンCの原末(アスコルビン酸、またはL―アスコルビン酸)と同じものが、簡易包装でお手頃にインターネット通販など(「食品添加物」の表示)で、手に入る。現在のビタミンC原末の世界でのシェアは、医薬品表示、食品表示を問わず、ほぼ9割が中国産で約1割がイギリスとなっている。販売時に「国産」とあるのは、原末を輸入の上で国内で包装したということで、事情はどの国でも同様。純粋な原末であるかぎり、品質の心配はいらない。



*3 風邪の時の栄養剤としては、ビタミンC原末のほかに、抹茶やシナモン、しょうが、ココアの粉末などを使ったバリエーションもおすすめ。



これまでに専門的な研究によって一般的な安全性や効用が発表され、広く確認されてきた素材やその活用法について、著者の経験を合わせながら紹介しています。しかし、どんなに安全性が高いとされる素材も、全ての人に相性がよいということはありません。「自分との相性」を注意深く確かめながら、自己判断の上で、活用するようにしてください。また、はちみつは、幼児の発達と健康に大変よいとされているものの、過去にはちみつの中にボツリヌス菌が見つかったことがあることから、腸内細菌叢が未発達な1歳未満の乳児には与えるべきではないとされています。

