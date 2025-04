【アクウギャレット EXA LABEL】 4月15日 先行稼働開始予定

exA-Arcadiaは、アーケード用シューティング「アクウギャレット EXA LABEL(アクウギャレット エクサレーベル)」のアミューズメント施設での先行稼働を4月15日より開始する。

2024年に発表された、ガゼルの縦スクロールシューティングゲームのリメイク作「アクウギャレット EXA LABEL」が、アミューズメント施設にて4月15日より先行稼働することが決定。これに伴い予約販売が開始され、当時のシナリオとグラフィックデザイナーを務めた井上淳哉氏による描きおろしキービジュアルなどが公開された。

また、各ゲームモードについても詳細が明らかに。「アクウギャレット EXA LABEL」では、オリジナルモードを加えた合計2つのモードと2種類の難易度、各モードのスコアアタックモードをプレイ可能。令和仕様に完全リメイクされ、自機の性能差、新規描きおろし OP、企画書にありつつも未実装に終わった真のストーリーや設定、全く新しいゲームシステムなど、原作には無かった要素が多数追加される。

【exA-Arcadia『アクウギャレット EXA LABEL』| AIRGALLET EXA LABEL for Arcades | Attract Video | Japanese】【変更点や新要素について】

パイロットを選択可能に変更

アーケードとスコアアタックモード選択可能

新オープニング

各プレイモードでは超上級者向けに用意された究極の超ハードモードが搭載されている

スコアアタック。各モードにて任意のステージを1つ選んでプレイし、ハイスコアを目指すモード

プレイ状況に応じて変化する様々な情報を詳細にまとめたガジェットがプレイ画面の余白に表示される

主人公2名と司令官に豪華声優陣を起用。ゲーム開始時に選んだキャラクター毎に異なったストーリーが展開される

アミューズメント施設向けの法人販売はジーエム商事にて予約販売が受付開始。「ソフトのみ」と「様々な付属品がつく限定版」の2バージョンの販売が実施される

横画面では豊富な情報と井 淳哉氏のイラストを贅沢に使ったガジェット表示も完備

DEVELOPED & PUBLISHED BY (C)2025 EXA-ARCADIA

ORIGINAL GAME BY GAZELLE

ALL RIGHTS RESERVED.