ウェスティンホテル東京が、期間限定のブッフェ「Spring Harvest Festival 春の収穫祭 東京の食材を探そう」を提供。

世界各国の本格料理が堪能できるランチ・ディナーブッフェ「Innovation Buffet -革新-」に、東京産の滋味あふれる春野菜を使った“地産地消メニュー”が登場します!

ウェスティンホテル東京「ザ・テラス」Spring Harvest Festival 春の収穫祭 東京の食材を探そう

期間:2025年4月1日(火)〜5月29日(木)

時間:

ランチブッフェ平日 11:30〜14:00(L.O. 14:00)※90分制土日祝日 12:00〜16:00(L.O. 15:45)※105分制ディナーブッフェ ※120分制平日 18:00〜21:30(L.O. 21:00)土日祝日 17:00〜22:00(L.O. 21:30)

料金:

ランチブッフェ平日 大人 7,000円(税・サ込)、お子様 3,800円(税・サ込)土日祝日 大人 9,000円(税・サ込)、お子様 3,800円(税・サ込)ディナーブッフェ平日 大人 8,500円(税・サ込)、お子様 4,800円(税・サ込)土日祝日 大人 10,500円(税・サ込)、お子様 4,800円(税・サ込)

場所:インターナショナルレストラン「ザ・テラス」(1F)

予約・問い合わせ:インターナショナルレストラン「ザ・テラス」Tel.03-5423-7778、Web

開業30周年を迎えた都会のウェルネスホテル「ウェスティンホテル東京」

ホテルを囲む豊富な緑と水、光を感じる開放的な「ザ・テラス」では、各国の伝統的な本格料理が一堂に介するブッフェ「Innovation Buffet -革新-」を提供中です!

ランチ・ディナーブッフェの内容をリニューアルした「Innovation Buffet -革新-」では、フランス・イタリア・中国・日本・アジア各国の伝統的な本格料理を用意。

2025年4月1日〜5月29日の期間は「Spring Harvest Festival 春の収穫祭 東京の食材を探そう」として、東京で育まれた野菜の“地産地消メニュー”が登場します☆

Spring Harvest Festival 春の収穫祭 東京の食材を探そう メニュー例

メニュー例:

グラスに盛ったオードブル・東京産ニンジンのムース クミン風味・シュリンプカクテル トマトサルサ・チキンのコンソメジェリー・レバームースのミルフィーユ仕立て・リゾーニとトマトのバジル風味・ウズラの卵 “ウッフマヨ レッド”大皿和風前菜・東京野菜と豆腐のポン酢ジェリー・大根とキヌアのサラダ・鯖の南蛮マリネ・東京春野菜のラタトゥイユ前菜中国料理2品スモークフィッシュ・スモークサーモンのグラブラックス風本日のテリーヌ2種・シーフードテリーヌ・ドライフルーツ入りパテコールドカットとチーズのコーナー・3種のコールドカット・3種のチーズドライフルーツのマリネ、ドライトマトのマリネ、オリーブとコルニションサラダバー・グリーンカール、レタス、ミックスレタス・カラフルなピメント、キュウリ、スライスオニオン、カイワレ・フライドオニオン、フライドガーリック、クルトンテラスサラダ・ニンジンとキャベツのコールスロースープ(ブイヨン系1種、クリーム系1種、和風1種)・ニンジンのクリームスープ・白菜とベーコンのスープ・和風 ポテトのスープ寿司&おにぎりコーナー天ぷらコーナーライブヌードルステーション・担々麺とフォーカービングコーナー・ランチタイム “山百合ポークのロースト”・ディナータイム “オージービーフサーロイン”本日のバーベキュー&グリル・チキン・ラムカレーコーナー・テラス特製ベジタブルカレーとインディアンカレー(ライス、ナン、各種コンディメント)イタリアン・ピザコーナー1)シンプルトマト&バジル2)ミート&スパイスジャポネパスタコーナー・パスタソース2種類本日の“ビストロテラス”・ビストロ風 皿盛り料理温かい料理・海鮮と野菜のペペロンチーノ(東京フレッシュハーブ風味)・ボーク“ハワイアン”・スパイシーフライドチキン・グリルした野菜・三浦キャベツのブイヨン煮込み・ポテトとミートソースのグラタン・本日の点心・本日の中国料理・クスクス・ビーフストロガノフWestin Eat well・ガーリックシュリンプデザート・15種類以上の旬のデザート

2025年4月〜5月にかけて「ザ・テラス」の「Innovation Buffet -革新-」では「春の収穫祭」として、東京産の野菜や近海で採れた魚介類を使った“地産地消メニュー”を用意。

ラタトゥイユやムース、サラダなどの前菜をはじめ、東京で育まれた野菜を中心に厳選した春野菜を随所に使った料理が提供されています。

ほかにも、近海で水揚げされた魚介類の天ぷらや寿司など、素材の魅力を存分に引き出したメニューの数々が登場。

「Spring Harvest Festival」で提供する東京産の野菜は、都内のファームと提携したものを使用。

サステナビリティ(持続可能性)や農薬不使用を掲げる若手農家が集まる「清瀬ベジフルパーティー」などから取り寄せています☆

和食の品々は“だし”にこだわり、野菜や素材のうまさを最大限に引き出す調理方法で提供。

職人による握りたてを体験できる寿司と天ぷらのライブステーションでは、素材本来のおいしさを楽しめるようにしました。

米にこだわり、魚にこだわり、具にこだわることで“伝統”と“革新”を届けています!

また、こだわりの生地をピザ窯で焼くピッツァや目の前で作るパスタなど、日本の“旬”の素材を加えたザ・テラスならではのイタリアンも用意。

前菜や目の前でサーブするビストロ風料理で楽しむフレンチに加え、本格的な中国料理やベトナム・タイ・インドなど、アジア各国の料理も堪能できます。

結びのデザートには、ウェスティンホテル東京のペストリーチームによる、旬を大切にした華やかなデザートを常時15種類以上用意。

「ザ・テラス」の洗練された空間で、東京の春の訪れを心ゆくまで楽しめるブッフェです☆

世界の本格料理を堪能するブッフェ「Innovation Buffet」に、東京の“地産地消メニュー” が登場。

ウェスティンホテル東京の「Spring Harvest Festival 春の収穫祭 東京の食材を探そう」は、2025年4月1日〜5月29日まで提供です!

上質な抹茶を使った約20種類のスイーツ!ウェスティンホテル東京「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY」 上質な抹茶を使った約20種類のスイーツ!ウェスティンホテル東京「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY」 続きを見る

平日と週末で異なる抹茶アフタヌーンティー!ウェスティンホテル東京「ザ・ラウンジ」 平日と週末で異なる抹茶アフタヌーンティー!ウェスティンホテル東京「ザ・ラウンジ」 続きを見る

※メニュー内容や営業時間、メニュー提供時間は変更になる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 地元食材を使ったブッフェ!ウェスティンホテル東京「Spring Harvest Festival 春の収穫祭 東京の食材を探そう」 appeared first on Dtimes.