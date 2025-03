日本初上陸！インドネシア生まれのスイーツ「SURABI（スラビ）」が味わえる新店が誕生 （東京・吉祥寺）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は吉祥寺駅近くにできたインドネシアのローカルおやつ「SURABI」の専門店。ワンハンドで楽しめる新食感のスイーツが話題になっています。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

SURABI(東京・吉祥寺)

SURABI(スラビ)4種 写真:お店から

2025年2月、吉祥寺駅から徒歩4分ほどの場所に、インドネシア生まれの蒸し焼きおやつ「SURABI(スラビ)」を味わえる「SURABI吉祥寺」がオープンしました。

同店は、インドネシアと日本の文化や食の融合を通じて、両国の架け橋となることを目指すスイーツ店。ただの飲食店ではなく、日本市場にインドネシアの魅力を発信し、相互理解を深める場にしたいと考えているそうです。また、同店のパティシエは16年以上のキャリアを持ち、インドネシアと日本の食材を融合させたスイーツを開発。

特別な焼き方で、外はカリッと香ばしく、中はふんわり&もっちりの新食感 写真:お店から

「SURABI」とは、インドネシア全土で朝ごはんやおやつとして親しまれる伝統的なおやつ。店主の妻の実家は新潟の米農家ということもあり、「SURABI」に米粉を使用して新たな価値を生み出すことで、日本の農家にも貢献したいという思いもあるそうです。

専用鍋と蓋のロゴが可愛い 出典:吉グルさん

新店舗周辺にはジブリ美術館や動物園、井の頭公園など観光スポットがあり、多くの若者や家族連れ、観光客が行き交うエリア。新しいトレンドが生まれる活気ある街で、ワンハンドで楽しめる「SURABI」は、気軽に食べ歩きできるおやつとして親しまれる存在になりそうです。店頭では専用鍋と蓋を使って蒸し焼きにする様子を見ることができます。

ソロ 写真:お店から

まずは、本場インドネシアの味を再現した「ソロ」150円を味わってみてください。米粉とタピオカ粉を使い、もちもち&プルンプルン食感に仕上げています。ココナッツミルクのコクと、ブラウンシュガーのとろける甘みが絶妙にマッチします。シンプルだからこそ際立つ、素朴でどこか懐かしい味わいです。

チョコバナナ 写真:お店から

おすすめの「チョコバナナ」430円は、ボリューム満点の贅沢な味わい。キャラメリゼされたこんがりバナナに、濃厚なチョコレートがたっぷりとかかっています。外はカリッと、中はもっちり。一口食べれば、甘さと香ばしさが口いっぱいに広がる大満足の一品です。

抹茶カスタード 写真:お店から

ほかにも手作りカスタードにココナッツシュレッドのアクセントを加えた「カスタード」300円や、手作りカスタードに濃厚抹茶を混ぜ南国の風味と和の味わいが融合した「抹茶カスタード」350円、甘酸っぱいミックスベリーとクリームが絶妙にマッチした「ミックスベリー」430円があります。

ここでしか味わえない新食感スイーツ「SURABI」。井の頭公園散歩のお供に、味わってみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

もちもち食感 出典:すう01211さん

『プレーン的な何も入ってないやつは1個150円。

カスタード、バナナチョコ、抹茶etcのトッピングしてある系は1個300円〜430円。

ココナッツミルクが苦手…という人は、ココナッツミルクを使わずに(多分何かを代用して)作ってくれるみたい ︎

米粉だけあって、めちゃくちゃもちもちしてる!ココナッツミルクは良くも悪くも目立ってなくて食べやすかったし、子どもはとっても気に入ってた。

多分万人が好きな味わいじゃないかな!

結構小ぶりで、例えるならどら焼きの皮の片方を、米粉とココナッツミルク使って、インドネシアバージョンに仕上げましたって感じ!

正直このサイズで1個150円…高めな印象ではあったけど、米粉なんで食べたあとの満足感は割と高かった。

インドネシアのスイーツなんてなかなか食べれないから楽しかったし、これからもっと季節が進めば、井の頭公園ぶらぶら散歩しながら食べ歩き〜におすすめ』(すう01211さん)

抹茶カスタード 出典:くちるさん

『日本初上陸のスイーツ「SURABI」は、専用鍋と蓋を使用した特別な焼き方で外はカリッと中はふんわりもっちりとした食感。

何度も試作を重ねた生地は米粉100%使用、一つ一つ丁寧に手作りし、こだわりのレシピで仕上げた一品とのこと。

スラビは現地の言葉で香りを意味し、200年以上前から食べられているおやつ。

インドネシアでは普段の朝ごはんやおやつとして楽しまれているそうです。

オープン初日だったため、焼き上がりの順番を待つまで20分強かかりました。

一度に3つしか焼けないようなのでタイミングによっては長い時間待つかもしれません。

︎抹茶カスタード 350円

→有料の箱を購入しない限りそのまま手渡しです。生地は外側カリッと、内側もっちり焼かれていてほんのり甘い味わい。ココナッツの香りのおかげで一口味わうだけで南国気分。

カスタードは甘さの中に抹茶の苦味もちゃんと効いていて、さっぱり重くなく食べられました。

公園も近いのでピクニックに持って行くのもぴったりですね』(くちるさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆SURABI住所 : 東京都武蔵野市御殿山1-3-9 御殿山フラット 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:佐藤明日香

The post 日本初上陸!インドネシア生まれのスイーツ「SURABI(スラビ)」が味わえる新店が誕生 (東京・吉祥寺) first appeared on 食べログマガジン.