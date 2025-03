岡山県産のいちごを使用したジュレ入り！倉敷プリン「恋するプリン」

倉敷美観地区のご当地プリン専門店「倉敷プリン」は、岡山県立倉敷商業高等学校 商業研究部とのコラボレーションにより、新商品「恋するプリン」を、3月14日に発売します。

倉敷プリン「恋するプリン」

・価格 :1,200円(税込)

・販売場所:倉敷プリン店舗

高校生が「恋する若年層」をイメージしたプリンは、くちどけなめらかなチョコプリンの上に、岡山県産のいちごを使用したジュレが乗ったプリンです。

2つのプリンを合わせてハートに見えるプリンの形や、恋を応援するメッセージが付いた「恋みくじ」がそれぞれのプリンについているなど、高校生らしいアイデアたっぷりの商品に仕上がっています。

■地元高校生が考案!?「恋するプリン」とは?

倉敷プリンでは、岡山県産の素材を使ったプリンを発売するなど、店舗を通して岡山・倉敷の魅力を発信し、地域の生産者の方にも貢献できるよう取り組みを行っています。

今回、地元高校生と3か月にわたり試行錯誤を重ね、観光客や若年層に喜ばれるアイデアとして「恋」をテーマとした「恋するプリン」を共同開発しました。

濃厚なカカオ香るチョコプリンと、倉敷の「なかはらいちご園」のいちごを使ったジュレ を贅沢に組み合わせた、「恋するプリン」。

濃厚なチョコレートの甘さと、いちごの甘酸っぱさ が重なり合い、「恋」の味をイメージさせる仕上がりになっています。

なめらかな口あたりのチョコプリンは、しっかりとしたチョコレートの風味が感じられつつも、後味が軽やかで食べやすく、上にのったいちごはフレッシュで、一口食べれば甘みと酸味が絶妙なバランスで広がります。

また、プリンには高校生が考えた「恋みくじ」がついています。

運勢は、「極甘」、「ほの甘」、「苦味」と、味わいにちなんだオリジナルのものとなっており、それぞれに15種類の恋のメッセージが付いています。

恋みくじ

高校生撮影風景

■「倉敷プリン」とは

倉敷プリンは、今と昔の文化が混ざり合う倉敷の地にて、プリンとレトロモダンを掛け合わせた新しいプリン専門店です。

プリンは素材が極めてシンプルであるため、いかにそれぞれの素材にこだわっていくか、そして新鮮なものを提供できるかが重要です。

そのため同店では全て店内工房で手作りする体制としており、原料も新鮮なものを日々仕入れ、老若男女問わずお召し上がりいただけるような、なめらかな食感を追求した美味しいプリンに仕上がっています。

■店舗概要

店舗名 : 倉敷プリン

所在地 : 岡山県倉敷市本町6-17

電話番号 : 086-425-1106

