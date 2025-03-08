ºå¿À¡¦ÌçÊÌ·¼¿Í¡¢4²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¼ÂÀï15¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³0Éõ¡¡³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤ØÁ°¿Ê¡¢¸×ÅÞ¡Ö¿·¿Í²¦¸õÊäÉ®Æ¬¡ª¡×
¢¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÅê¼êMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë
¡¡ºå¿À¤ÎÌçÊÌ·¼¿ÍÅê¼ê¡Ê20¡Ë¤¬8Æü¡¢DeNA¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£4²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¡¢¤³¤ì¤Çº£½Õ¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Ï·×15¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÍ··â¡¦¾®È¨¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ìÌµ¼ºÅÀ¥¹¥¿¡¼¥È¡£2²ó¤Ï6ÈÖ¡¦²ÃÆ£¡¢7ÈÖ¡¦ÅìºÊ¤òÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É3¼ÔËÞÂà¤Ç¥¼¥í¤ò¹ï¤ó¤À¡£3²ó¤Ï°µ´¬¤Î3¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤òÈäÏª¡£Á°¤Î²ó¤«¤é5¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ï°ÂÂÇ¤È2»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢5ÈÖ¡¦»³ËÜ¤òÆâ³ÑÄ¾µå¤Ç»°¼ÙÈô¤ËÂà¤±¤¿¤¢¤È¡¢Â³¤¯²ÃÆ£¤Ï°ì¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤áÌµ¼ºÅÀ¡£4²ó53µå¡¢2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢5Ã¥»°¿¶2»Íµå¤ÎÆâÍÆ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Çº£½Õ¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Ï¡¢¹ÈÇòÀï¤ÈÎý½¬»î¹ç¤â´Þ¤á¡¢15¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£Æ£Àî¿·´ÆÆÄ¤«¤é½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Åê¼êMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º¸ÏÓ¤¬¡¢³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Ø¤Þ¤¿°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¿Í²¦»ñ³Ê¤ò»Ä¤¹¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Î¹¥¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¸×ÅÞ¤âÈ¿±þ¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤êÅö³Î¡×¡Ö5¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ï¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¿·¿Í²¦¸õÊäÉ®Æ¬¡ª¡×¤Ê¤É¡¢º£µ¨¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£