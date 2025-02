Googleがコーディング補助AI「Gemini Code Assist」の無料プラン「Gemini Code Assist for individuals」を発表しました。すでにVisual Studio CodeやJetBrains製IDE向けの拡張機能がリリースされています。Gemini Code Assist | AI coding assistant | Google Cloudhttps://codeassist.google/products/individual

We’re launching a free version of Gemini Code Assist globally to help you build faster. It comes with:

🛠️ 180K code completions per month

🌐 Support for all programming languages in the public domain

💡 128K token context window



Get started → https://t.co/w12E5VDPI3 pic.twitter.com/UJv98rre8X— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) February 25, 2025

Try free Gemini Code Assist and Gemini Code Review in GitHubhttps://blog.google/technology/developers/gemini-code-assist-free/GitHub Copilot Freeなどの無料のコーディング補助AIには「月間最大2000件のリクエストしか処理できない」といった制限があります。一方で、Gemini Code Assist for individualsは1日当たり6000件、月間18万件ものリクエストを処理可能。Googleは「熱心なプロプログラマーでも月間18万件という制限に到達するのは難しいだろう」と述べ、Gemini Code Assist for individualsの制限の緩さをアピールしています。また、Gemini Code Assist for individualsはコーディングに関連するチャット形式の質問に1日当たり240回応答してくれます。さらに、コンテキストウィンドウは12万8000トークン確保しており、長いコードにも対応可能です。Gemini Code AssistはGoogle製開発ツールのFirebase やAndroidアプリ開発用IDE向けのAndroid Studioで利用可能なほか、Visual Studio CodeやJetBrains製IDE向けの拡張機能も用意されています。さらに、GitHub向けの拡張機能も公開されており、パブリックリポジトリとプライベートリポジトリの双方で「プルリクエストの内容を分析して要約したり修正を提案したりする」といった操作が可能です。なお、Gemini Code Assist for individualsを使うにはGoogle Workspaceに関連付けられていない個人用Googleアカウントが必要です。Visual Studio CodeやJetBrains製IDE向けの拡張機能は以下のリンク先で配布されています。Gemini Code Assist - Visual Studio Marketplacehttps://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Google.geminicodeassistGemini Code Assist Plugin for JetBrains IDEs | JetBrains Marketplacehttps://plugins.jetbrains.com/plugin/24198-gemini-code-assistまた、GitHub用拡張機能の詳細は以下のリンク先で確認できます。gemini-code-assist · GitHub Marketplace · GitHubhttps://github.com/marketplace/gemini-code-assist