º£ÅÄÈþºù¡õ»³ËÜ¹Ì»Ë¤¬CM½é¶¦±é¡¢°áÎÁÍÑÀöºÞ¡Ö¥¢¥ê¥¨¡¼¥ë¡×¸¦µæ½ê¤Î¡È¸¦µæ°÷¤È¾å»Ê¡É
½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê27ºÐ¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î»³ËÜ¹Ì»Ë¡Ê48ºÐ¡Ë¤¬¡¢°áÎÁÍÑÀöºÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥ê¥¨¡¼¥ë¡×¡ÊP¡õG¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Î¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢2·î13Æü¤è¤ê¡¢¿·À½ÉÊ¡Ö¥¢¥ê¥¨¡¼¥ë ¥¸¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë ¥×¥í¡×¤Î¿·CM2ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
º£²ó¡¢Ìó12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉCM¥·¥ê¡¼¥º¤òºþ¿·¤·¤¿¡Ö¥¢¥ê¥¨¡¼¥ë¡×¤Î¿·CM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿º£ÅÄ¤È»³ËÜ¡£ÉñÂæ¤ÏË»¤·¤¤ËèÆü¤Î¤ªÀöÂõ¤ÎÇº¤ß¤ò¡¢²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥ê¥¨¡¼¥ë¸¦µæ½ê¤Ç¡¢¾ðÇ®Åª¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Î¼ã¼ê¸¦µæ°÷¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¡¢ÀöÂõ¤Ë¸Å¤¤¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò»ý¤ÄÄÌ¾Î¡È¥¢¥ê¥¨¡¼¥ÌÉôÄ¹¡É¡Ê»³ËÜ¹Ì»Ë¡Ë¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤òÉÁ¤¯¡£
CM¤Ç¤Îº£ÅÄ¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ï¡ÖÀöÂõ¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤ò¡¢¤¢¤ê¤¨¡¼¤ë¤Ë¤¹¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î²¼¡¢Æü¡¹ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡¢¤ªÀöÂõ¤ÎÇº¤ß¤Î²ò·èºö¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¼ã¤²Ê³Ø¼Ô¡£°ìÊý¤Î»³ËÜ¤Ï¡¢Ëè²ó³×¿·Åª¤Ê²ò·èºö¤òÄó¼¨¤¹¤ëº£ÅÄ¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¡¢¡Ö¥¢¥ê¥¨¡¼¥Ì¡×¤¬¸ýÊÊ¤Î¾å»Ê¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
»£±Æ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¾ï¤ËÂÐÎ©¤¹¤ëÎ©¾ì¤ÎÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿º£ÅÄ¤È»³ËÜ¤Î¶¦±é¤Ï¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Æ¥¤¥¯¤«¤éÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¤â°ÂÄê´¶È´·²¤Î¤ª¼Çµï¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ªÁê¼ê¤¬»³ËÜ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦º£ÅÄ¡£ËÜÈÖÁ°¡¢¥«¥á¥é¤ËÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤ÆÂÐÖµ¤·¤¿»³ËÜ¤¬¡¢²¿¤ä¤éÊÑ´é¤ò¤·¤è¤¦¤È´ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç»¡ÃÎ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¾Ð¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢µÙ·ÆÃæ¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬ÃÆ¤ó¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ï½ª»ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¹Ô¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£ÅÄ¤¬Ï¢Â³¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º»³ËÜ¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¡ªÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¼«Á³¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿º£ÅÄ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êµ¤Ê¬¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥Æ¥¤¥¯¤Ç¤Ï¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢º£²ó¤ÎCM¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿º£ÅÄ¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤¬»³ËÜ¤µ¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯°Â¿´¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢»£±Æ¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢»³ËÜ¤Ï¡ÖÀöºÞ¤ÎCM¤ÏÀ¶·é´¶¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¿´¤âÀö¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¿´µ¡°ìÅ¾¤È¤¤¤¦¤«¡£¤·¤«¤âÈþºù¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤â¤·ËÍ°Ê³°¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¹¥Í¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢CM¤Ç¤Ï½é¶¦±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿Ê¬¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤ä¤ë»þ¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¤ª¼Çµï¤Ë»È¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢»£±ÆÃæ¤âÈþºù¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ý¥í¥Ã¤È¡ØÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶õµ¤´¶¤È¤«¡¢¤³¤Î´¶¤¸¤Ç¤³¤¦Íè¤¿¤é¤³¤¦Íè¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È²¿¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃµ¤ë¤È¤«¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥Ã¤È¡£¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁ´¤Æ¤Î»£±Æ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢Ìó12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉCM¥·¥ê¡¼¥º¤òºþ¿·¤·¤¿¡Ö¥¢¥ê¥¨¡¼¥ë¡×¤Î¿·CM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿º£ÅÄ¤È»³ËÜ¡£ÉñÂæ¤ÏË»¤·¤¤ËèÆü¤Î¤ªÀöÂõ¤ÎÇº¤ß¤ò¡¢²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥ê¥¨¡¼¥ë¸¦µæ½ê¤Ç¡¢¾ðÇ®Åª¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Î¼ã¼ê¸¦µæ°÷¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¡¢ÀöÂõ¤Ë¸Å¤¤¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò»ý¤ÄÄÌ¾Î¡È¥¢¥ê¥¨¡¼¥ÌÉôÄ¹¡É¡Ê»³ËÜ¹Ì»Ë¡Ë¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤òÉÁ¤¯¡£
»£±Æ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¾ï¤ËÂÐÎ©¤¹¤ëÎ©¾ì¤ÎÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿º£ÅÄ¤È»³ËÜ¤Î¶¦±é¤Ï¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Æ¥¤¥¯¤«¤éÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¤â°ÂÄê´¶È´·²¤Î¤ª¼Çµï¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ªÁê¼ê¤¬»³ËÜ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦º£ÅÄ¡£ËÜÈÖÁ°¡¢¥«¥á¥é¤ËÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤ÆÂÐÖµ¤·¤¿»³ËÜ¤¬¡¢²¿¤ä¤éÊÑ´é¤ò¤·¤è¤¦¤È´ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç»¡ÃÎ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¾Ð¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢µÙ·ÆÃæ¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬ÃÆ¤ó¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ï½ª»ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¹Ô¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£ÅÄ¤¬Ï¢Â³¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º»³ËÜ¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¡ªÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¼«Á³¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿º£ÅÄ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êµ¤Ê¬¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥Æ¥¤¥¯¤Ç¤Ï¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢º£²ó¤ÎCM¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿º£ÅÄ¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤¬»³ËÜ¤µ¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯°Â¿´¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢»£±Æ¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢»³ËÜ¤Ï¡ÖÀöºÞ¤ÎCM¤ÏÀ¶·é´¶¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¿´¤âÀö¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¿´µ¡°ìÅ¾¤È¤¤¤¦¤«¡£¤·¤«¤âÈþºù¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤â¤·ËÍ°Ê³°¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¹¥Í¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢CM¤Ç¤Ï½é¶¦±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿Ê¬¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤ä¤ë»þ¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¤ª¼Çµï¤Ë»È¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢»£±ÆÃæ¤âÈþºù¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ý¥í¥Ã¤È¡ØÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶õµ¤´¶¤È¤«¡¢¤³¤Î´¶¤¸¤Ç¤³¤¦Íè¤¿¤é¤³¤¦Íè¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È²¿¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃµ¤ë¤È¤«¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥Ã¤È¡£¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁ´¤Æ¤Î»£±Æ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£