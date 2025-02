【アサシン クリード シャドウズ】3月20日 発売予定価格 PS5/PC版:9,790円Xbox Series X|S版:9,800円

非売品の「弥助『兜』1/1スケールレプリカ」

ユービーアイソフトは、3月20日発売予定のアクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」のコンテンツを紹介するイベント「アサシン クリード シャドウズ ショウケース in 京都」を本日2月6日に開催した。

本イベントでは、メインキャラクター「奈緒江」の日本語版声優を務める島袋美由利さん、「藤林正保」役を務める田村真さん、「隈部氏家」役を務める岩中陸樹さんを迎え、ゲームプレイを交えつつ収録時のエピソードを披露。さらに俳優の新田真剣佑さんが登壇し、「源之丞」のフェイスモデル及び日本語版・英語版の声優を務めることが明かされた。

会場では「コレクターズエディション」や本日2月6日より予約販売が開始となった新グッズ「PureArts 奈緒江 ヒドゥンブレード 『隠し刃』 1/1スケールレプリカ」や「オリジナルスカジャン」などを展示。本稿ではコレクターズエディションや新グッズの撮りおろしをお届けしていく。

【PureArts 奈緒江 ヒドゥンブレード 『隠し刃』 1/1スケールレプリカ】【オリジナルスカジャン】【コレクターズエディション】【松井酒造コラボレーション商品】【そのほかの展示物】

