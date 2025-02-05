ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÄŽ¢ºë¶ÌÈ¬Ä¬¤ÎÆ»Ï©´ÙË×¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³ÑŽ£ÂÐºö¤¬ÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦À¯¼£ÅªÍýÍ³
¢£¼Â¤ÏÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë´ÙË×»ö¸Î
2025Ç¯1·î28Æü¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Ç¸©Æ»¤¬ÆÍÁ³´ÙË×¤·¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£Æ»Ï©¤Ë¶õ¤¤¤¿·ê¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Íî¤Á¤ë½Ö´Ö¤Î±ÇÁü¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ËÎ®¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±¤ÏÈá»´¤Ê»ö¸Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ï·µà²½¤·¤¿²¼¿åÆ»´É¤¬Â»½ý¤·¤Æ¤½¤³¤ËÃÏÃæ¤ÎÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Âç¤¤Ê¶õÆ¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÃÏÈ×¤¬ÄÀ¤ß¹þ¤ó¤À¤¿¤á¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â²¼¿å¤ÎÎ®Æþ¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£´ÙË×¤Ï¸«¤ë¸«¤ë´Ö¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤Þ¤Ç²¿Æü¤âÍ×¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼þÊÕ½»Ì±¤ËÈòÆñ¤ä¡¢²¼¿åÆ»¤ÎÍøÍÑÀ©¸Â¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Âçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£²¼¿åÆ»¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¾ÀÜÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÎÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤Ë´Ø¿´¤¬¸þ¤¯¤³¤È¤Ïµ©¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¦´ÙË×»ö¸Î¤Ï¼Â¤ÏÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÄ´ºº¤òÊó¤¸¤¿ÆÉÇä¿·Ê¹¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿²¼¿åÆ»´É¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÆ»Ï©´ÙË×¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤À¤±¤Ç¤â2607·ï¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂçÈ¾¤Ï¿¼¤µ50¥»¥ó¥ÁÌ¤Ëþ¤Î¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢1¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Î´ÙË×¤â50·ï°Ê¾åÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖÂÑÍÑÇ¯¿ô50Ç¯¡×¡á¡Ö50Ç¯´Ö°ÂÁ´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¹ñ¸ò¾Ê¤Ï2010Ç¯Á°¸å¤«¤é¡¢²¼¿åÆ»ÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¤ò·×²èÅª¤Ë¹Ô¤¦¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2017Ç¯ÅÙËö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï47Ëü¥¥í¤Ë¤Î¤Ü¤ëÁ´¹ñ¤ÎÃÏ²¼´ÉÏ©¤Î¤¦¤Á¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ê¤É¤¬Äê¤á¤¿¡ÖÂÑÍÑÇ¯¿ô¡×¤Ç¤¢¤ë50Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Î4¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë1.7Ëü¥¥í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢50Ç¯¤È¤¤¤¦ÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Ï²ñ·×¤Ç¤Î·ÐÈñ·×»»¤äÀÇ¶â·×»»¤Ë»È¤¦¡Ö´ù¾å¤ÎÍý¶þ¡×¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë50Ç¯´Ö¡¢°ÂÁ´¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢µÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½é´ü¤Î2011Ç¯¤Î¿³µÄ²ñ¤Î»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡Ö²¼¿åÆ»¤Î´ÉÏ©»ÜÀß¤Ï¡¢ÉÛÀß¸åÌó30Ç¯¤ò·Ð²á¤¹¤ë¤ÈÆ»Ï©´ÙË×¤Ê¤É¤Î»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹³ä¹ç¤¬µÞ·ã¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤Î2017Ç¯»þÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¡¢30Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤¿´Éµô¤Ï¡¢15Ëü¥¥í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÁ´ÂÎ¤Î32¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ÇÏ·µà²½¤·¤¿²¼¿åÆ»¤ò¸¶°ø¤È¤·¤¿Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
²ÈÄí¤ä¹©¾ì¤Ê¤É¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë±ø¿å¤ò½¸¤á¤ë²¼¿åÆ»¤Ï¡Ö¸ø¶¦²¼¿åÆ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼ç¤È¤·¤Æ»ÔÄ®Â¼¤¬·úÀß¡¢´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¼¿åÆ»¤ò»È¤¦½»Ì±¤ä»ö¶È½ê¤«¤é»ÈÍÑÎÁ¤òÄ§¼ý¤·¤Æ±ø¿å½èÍý¤Î·ÐÈñ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô»ÔÄ®Â¼¤Î¸ø¶¦²¼¿åÆ»¤Î²¼¿å¤ò½¸¤á¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ½èÍý¤¹¤ë¹°èÅª¤Ê²¼¿åÆ»¤ò¡ÖÎ®°è²¼¿åÆ»¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¼ç¤ËÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬·úÀß¤·¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¡£È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿´ÙË×¤Ï¤³¤ÎÎ®°è²¼¿åÆ»¤À¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºë¶Ì¸©¤Ç¤¹¤é²¼¿åÆ»»ö¶È¤ÏÀÖ»ú
ºë¶Ì¸©¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡Öºë¶Ì¤Î²¼¿åÆ»2023 °Â¿´¡¦°ÂÁ´»Ù¤¨¤ë²¼¿åÆ»¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ø¿å¤Î½èÍý¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÐÈñ¤Ï¸ø¶¦²¼¿åÆ»Ê¬¤À¤±¤ÇÇ¯´Ö761²¯±ß¡£¤³¤Î¤¦¤Á»ÈÍÑÎÁ¤Ç712²¯±ß¤¬ÏÅ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºë¶Ì¸©¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¸ý¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤â¡¢²¼¿åÆ»»ö¶È¤ÏÀÖ»ú¤Ê¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÍøÍÑÎÁ¤Ç¤ÏÏÅ¤¨¤Ê¤¤Ê¬¤òÀÇ¶â¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
²¼¿åÆ»¤ÎÍøÍÑÎÁ·×»»¤Ë¤ÏÀßÈ÷¤¬Ï·µà²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ê¬¤ò·ÐÈñ·×¾å¤¹¤ë¡Ö¸º²Á½þµÑÈñ¡×¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î·×»»¤ÎÁ°Äó¤ÏË¡Î§¤Ê¤É¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂÑÍÑÇ¯¿ô¡×¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢²¼¿åÆ»¤Î¾ì¹ç¤Ï50Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤Ï50Ç¯¤è¤êÁ°¤ËÀßÈ÷¤Î¸Â³¦¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸º²Á½þµÑÈñ¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¿·¤·¤¤´ÉÏ©¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë»ñ¶â¤¬ÏÅ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ä»ÔÄ®Â¼¤ÎºâÀ¯»Ù½Ð¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
2022Ç¯ÅÙ¤Îºë¶Ì¸©Æâ¤Î²¼¿åÆ»·úÀß»ö¶ÈÈñ¤Ï638²¯±ß¡¢1998Ç¯¤Ë¤Ï1800²¯±ß¶á¤¯¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³20Ç¯¤Ï600²¯±ß¤«¤é800²¯±ß¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°èºâÀ¯¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¤Ç¡¢²¼¿åÆ»¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë½áÂô¤ÊÍ½»»¤òÅê¤¸¤ëÍ¾Íµ¤¬¤É¤³¤Î¼«¼£ÂÎ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¢£2012Ç¯12·î¤Ëµ¯¤¤¿¡Öºû»Ò¥È¥ó¥Í¥ë»ö¸Î¡×
¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£2012Ç¯12·î2Æü¤Ë¤Ï»³Íü¸©¤ÎÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»ºû»Ò¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢Å·°æÈÄ¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÈÄ¤¬138¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍî²¼¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¼Ö3Âæ¤¬²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ9¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë¤¤¤¿¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£¸¶°ø¤ÏÏ·µà²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ü¹©»þ¤«¤é¤Î¶¯ÅÙÉÔÂ¤ä´ÉÍýÉÔÂ¤Ê¤É¤¬Ê£¹çÅª¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î´Ø¿´¤ò¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½¡×¤Ë¸þ¤±¤µ¤»¤ëÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2012Ç¯12·î26Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿Âè2¼¡°ÂÇÜ¿¸»°Æâ³Õ¤Ç¤Ï¡Ö¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½Ã´ÅöÂç¿Ã¡×¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£2011Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¶µ·±¤Ë»öÁ°ËÉºÒ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹ñÅÚ¤Î¶¯¿Ù²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢È¯ÂÄ¾Á°¤Ëµ¯¤¤¿ºû»Ò¥È¥ó¥Í¥ë»ö¸Î¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2013Ç¯¤ËÀ®Î©¤·¤¿¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½´ðËÜË¡¡Ê¡Ö¶¯¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¹ñÌ±À¸³è¤Î¼Â¸½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ÎËÉºÒ¡¦¸ººÒÅù¤Ë»ñ¤¹¤ë¹ñÅÚ¶¯ð×²½´ðËÜË¡¡×¡Ë¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î¹ñ¤Î»Üºö¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Í¸ý¤Î¸º¾¯Åù¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¹ñÌ±¤Î¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¡¢¼Ò²ñ»ñËÜ¤ÎÏ·µà²½Åù¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºâÀ¯»ñ¶â¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëÅö³º»Üºö¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¼Â»Ü¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½ÅÅÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¡×
¢£¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¤ÏºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Ò²ñ»ñËÜ¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤Ë½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ø¶¦»ö¶ÈÈñ¤òÍ½»»·×¾å¤¹¤ëÏÀµò¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿·¤·¤¤Æ»Ï©¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¶¤ò²Í¤±¤ë¤³¤È¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¬¤Á¤Ç¡¢¸Å¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹¹¿·¤È¤¤¤¦ÃÏÌ£¤Êºî¶È¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»ñ¶â¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢ÂÑÍÑÇ¯¿ô¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤Ç»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¤Î»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÁªµóÌ±¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¶¶¤ò²Í¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ï½Ð¤Æ¤â¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤¬¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊä½¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Ê¤¤¡£À¯¼£²È¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥â¥Î¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¸øÌó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¸Å¤¤ÀßÈ÷¤òÊä½¤¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁªµóÌ±¤Ë¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¡£¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹¤Ë¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢Ï·µà¥¤¥ó¥Õ¥éÂÐºö¤¬¸å¼ê¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£
¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½Ë¡À©Äê¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤Æµ¯¤¤¿²¼¿åÆ»´ÙË×»ö¸Î¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¿Í¸ý½¸ÀÑÃÏ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤âÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ß¡¢»öÂÖ¤¬¿¼¹ïÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÃæÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¤¬ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼óÅÔ·÷¤ÎÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Î´´Éô¤Ï¸À¤¦¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÃæ¤ÇÀÇ¼ý¤âÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤¬Î©¤¿¤º¡¢Ï·µà¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÅê¤¸¤ë»ñ¶âÇ±½Ð¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â¥¤¥ó¥Õ¥éÊø²õ¤¬¼¡¡¹µ¯¤¤ë
2022Ç¯1·î¡¢ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤ÇÆ»Ï©¶¶¤¬ÆÍÁ³ÊøÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Ê¤É·×6Âæ¤Î¼Ö¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢10¿Í¤¬Éé½ý¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£¶¶¤Ï1970Ç¯¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢50Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¡¢ÊøÍî¤ÏÏ·µà²½¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ë¤¢¤ë¶¶¤Î4Ê¬¤Î1¤Ï1960Ç¯°ÊÁ°¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤µ¤ì¡¢Êä½¤¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ë¤è¤ëµÞ·ã¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤òÀß·×»þ¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹ÝÅ´À½¶¶ÎÂ¤ÎÎô²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹ÝÅ´À½¶¶ÎÂ¤Î4Ê¬¤Î1¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤â¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Î2021Ç¯¤Ë¤Ï1Ãû¥É¥ë¤ËµÚ¤Ö¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñÍ½»»¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ï·µà²½¤·¤¿»ÜÀß¤Î¹¹¿·¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÊø²õ¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç¼¡¡¹¤Èµ¯¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÍ½Ãû¤ò²¼¿åÆ»´ÙË×»ö¸Î¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£º£¸å¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ÀßÈ÷¤Î·úÀß¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ëºî¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¤É¤¦°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¿Í¸ý²áÁÂ¤¬µÞ·ã¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏÊý¤Î»³´ÖÉô¤Ë¤¢¤ë¥È¥ó¥Í¥ë¤ä¶¶ÎÂ¤Ê¤É¤ÎÏ·µà²½¤¬¸Â³¦¤ËÍè¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
°ë»³ Í§¹¬¡Ê¤¤¤½¤ä¤Þ¡¦¤È¤â¤æ¤¡Ë
·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
ÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¡£1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Ç¾Ú·ôÉôµ¼Ô¡¢Æ±Éô¼¡Ä¹¡¢¥Á¥å¡¼¥ê¥Ò»Ù¶ÉÄ¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»Ù¶ÉÄ¹¡¢¡ÖÆü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×ÉûÊÔ½¸Ä¹¡¦ÊÔ½¸°Ñ°÷¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢2011Ç¯¤ËÂà¼Ò¡¢ÆÈÎ©¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¹ñºÝ²ñ·×´ð½àÀïÁè ´°·ëÊÔ¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¼Ò¡Ë¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ø³ô¼ç¤ÎÈ¿Íð¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È °ë»³ Í§¹¬¡Ë