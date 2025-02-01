映画「M3GAN／ミーガン」のミーガンがHORROR美少女シリーズで商品化決定【#コトコレ】
【コトブキヤコレクション2025】
会期：1月31日～2月2日 11時～18時
※1月31日のみ13時オープン、2月2日のみ16時30分クローズ
会場：秋葉原 UDX4F UDX ギャラリー
入場料：無料
会期：1月31日～2月2日 11時～18時
※1月31日のみ13時オープン、2月2日のみ16時30分クローズ
会場：秋葉原 UDX4F UDX ギャラリー
入場料：無料
コトブキヤは、イベント「コトブキヤコレクション2025」にて2月1日配信の「コトブキヤコレクション2025 トークショーLIVE配信」にてフィギュア「HORROR美少女 ミーガン」の商品化を発表した。
サイコスリラー映画「M3GAN／ミーガン」に登場するAI人形「M3GAN（ミーガン）」を「HORROR美少女」シリーズで立体化。公開されたシルエットでは「ミーガン」の特徴的なヘアスタイルやドレス姿が連想され、手には印象的な刃物のような造形も確認できる。
【コトブキヤコレクション2025 トークショーLIVE配信】
【商品化決定】- コトブキヤ宣伝 (@kotobukiyas) February 1, 2025
映画『M3GAN／ミーガン』より「HORROR美少女 ミーガン」が商品化決定！
シルエットも初公開です。#コトコレ #M3GAN #映画ミーガン pic.twitter.com/9Jyodv0WpP
(C) Universal City Studios LLC.All Rights Reserved.