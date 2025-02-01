【コトブキヤコレクション2025】
会期：1月31日～2月2日 11時～18時
※1月31日のみ13時オープン、2月2日のみ16時30分クローズ
会場：秋葉原 UDX4F UDX ギャラリー
入場料：無料

　コトブキヤは、イベント「コトブキヤコレクション2025」にて2月1日配信の「コトブキヤコレクション2025 トークショーLIVE配信」にてフィギュア「HORROR美少女 ミーガン」の商品化を発表した。

　サイコスリラー映画「M3GAN／ミーガン」に登場するAI人形「M3GAN（ミーガン）」を「HORROR美少女」シリーズで立体化。公開されたシルエットでは「ミーガン」の特徴的なヘアスタイルやドレス姿が連想され、手には印象的な刃物のような造形も確認できる。

【コトブキヤコレクション2025 トークショーLIVE配信】

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