ビジネスシーンに利用可能なマルチスペース！熊谷流通センター『ソシオスクエア』

熊谷流通センター『ソシオスクエア』

協同組合熊谷流通センターは、組合員の協同施設、組合会館を建替えし『ソシオスクエア』と名称を変更、令和7年10月1日にオープン。

この組合は国道17号線・持田インターから車で5分、秩父鉄道ソシオ流通センター駅から徒歩8分の場所にあり、10万坪の敷地に組合員60社が事業拠点として集積しています。

今回、団地開設50周年を機に、組合員の共同施設である組合会館を建替え、新たに『ソシオスクエア』と命名し10月1日にオープン。

『ソシオスクエア』は、600m2の大ホールの他、最大200m2の会議室やマルチユースに対応する「交流ゾーン」を備え、隣接地に200台の駐車場を整備します。

商工会議所や金融機関の支店など各種経済団体も入居が決定しています。

1. 【顧客ターゲット】 「埼玉県北部地域でビジネスを展開している人」

商品の展示会、商談、異業種交流、セミナー等様々なシーンで活用できます。

2. 【コンセプト】「価値」×「組合会館」

最新の設備と公的機関が集約するビジネスエリア。

様々なビジネスシーンに利用可能なマルチスペースとなっています。

(1) 大規模展示場(横35m×縦22m×高さ8m)

(2) 会議室(4部屋)

(3) 交流スペース

を備えています。

コンセプト

3. 【施設概要】

施設名 : ソシオスクエア(現:組合会館)

オープン日: 令和7年10月1日

所在地 : 〒360-0024 埼玉県熊谷市問屋町2丁目4番1

アクセス : 秩父鉄道 ソシオ流通センター駅 徒歩8分

面積 : 総面積 3,570m2

大ホール 600m2

会議室 200m2

駐車場 : 200台

使用用途 : 商品展示会、セミナー、講演会、商談、異業種交流 等

特徴 : 埼玉県北エリア最大規模。

様々なビジネスシーンに利用可能なマルチスペース

