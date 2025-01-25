¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¡ÈÉÒÏÓ¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¡É¤Î¸«¤ë±Æ¤Ê¤·¡Ö·Ð±Ä¼Ô¼º³Ê¡×¤Îßà°õ
¡¡1·î23Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬¼Ò°÷¸þ¤±¤ËÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç17Æü¤Î²ñ¸«¤ò¡Ö¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤êÈãÈ½¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·Ð±Ä¼Ô¼º³Ê¡×ßà°õ¤Î¥Õ¥¸¼ÒÄ¹¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬·ãÅÜ¤·¤¿¡È¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡É
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç9000Ëü±ß¤È¤¤¤ï¤ì¤ë²ò·è¶â»ÙÊ§¤¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæµïÀµ¹¤ËÂÐ¤·¡¢´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢Ãæµï¤ÎÁ´¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤ÎCMÅ±Âà¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃæµï¤Ï23Æü¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô·Ð±Ä¼Ô¼º³Ê¡Õ¤Îßà°õ
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÈãÈ½¤ò¼õ¤±¡¢17Æü¤Ë¼ÒÄ¹¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤òÁ°ÅÝ¤·¤Î·Á¤Ç¹Ô¤¦¤â¡¢²ñ¾ì¤Î¶¹¤µ¤òÍýÍ³¤Ë»²²Ã¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ©¸Â¤ä»£±Æ¶Ø»ß¤òÄÌÃ£¤·¡ÈÊÄ¤¸¤¿¡É»ÑÀª¤¬Âç¤¤ÊÈãÈ½¤ò½¸¤á¤¿¡£²þ¤á¤Æ27Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê·Á¤Ç¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸å¼ê¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¹Á¼ÒÄ¹¤Î·Ð±Ä¼êÏÓ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉÒÏÓÀ¨¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë»þÎ®¤ì¤Æ¤³¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤Í¡Õ
¡ÔºÇ°¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÍ½ÁÛ½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¼º³Ê¡Õ
¡Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Èª½Ð¿È¤Ç¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÈÉ¤À¤Ã¤¿¹Á¹À°ì¤¸¤ã¤¢º£¤Î¥Õ¥¸TV¤ÎÆñ¶É¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡Õ
¡¡¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ÉÒÏÓ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¹Á¼ÒÄ¹¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤ËÉÔ¸þ¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¹Á¼ÒÄ¹¤ÎÍèÎò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊüÁ÷ºî²È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¹Á¼ÒÄ¹¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢1976Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡ØÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡Ù¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¡Ù¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÍü·ûÉð¤µ¤ó¤¬¹Á¼ÒÄ¹¤ËÊ±¤·¤¿¡È¾®¹Á¤µ¤ó¡É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£1980Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²«¶â´ü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ç¤¹¡×
¡¡¹Á»á¤Ï2022Ç¯6·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â!¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤ªÃë¤ÎÂÓ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤ä¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¡ÙÆ±ÍÍ¤Î¤ª¿§µ¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¤¢¤ë¿¼ÌëÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¥³¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¿§¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÃæµïÌäÂê¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÈÉÒÏÓ¤Ö¤ê¡É¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¡È·Ð±Ä¼Ô¼º³Ê¡É¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£