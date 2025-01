調査会社・Counterpointが2024年第4四半期および2024年通年の中国市場のスマートフォン販売数レポートを発表しました。第4四半期に最も好調だったメーカーは「Mate 70」シリーズが好評だったHuaweiで販売数は前年同期比15.5%増、Xiaomiも前年同期比3.9%増と堅調でしたが、Appleは前年同期比で18.2%減と数字と落としています。

China Smartphone Sales Fall 3.2% YoY in Q4, Only Quarter With YoY Decline in 2024https://www.counterpointresearch.com/insight/post-insight-research-notes-blogs-china-smartphone-sales-fall-32-yoy-in-q4-only-quarter-with-yoy-decline-in-20242024年第4四半期と2023年第4四半期の中国市場でのスマートフォン販売数および前年比成長率を並べるとこんな感じ。Counterpointでアソシエイトディレクターを務めるイーサン・チー氏によると、中国のスマートフォン市場は2024年の第1四半期から第3四半期にかけて回復してプラス成長になったものの、第4四半期は消費者の支出行動が慎重になって伸びが鈍化したとのこと。全体の販売台数は、前年同期比で3.2%増となっています。2024Q42023Q4前年比成長率Huawei18.1%15.2%+15.5%Xioami17.2%16.0%+3.9%Apple17.1%20.2%-18.2%vivo16.3%14.6%+8.0%Honor13.6%15.1%-12.8%OPPO12.5%13.3%-9.3%他メーカー5.2%5.6%-9.2%合計 +3.2%2024年第4四半期のシェア1位はHuaweiで、前年同期の15.2%から2.9ポイント増の18.1%でした。2024年11月に発表されたMate 70シリーズが好評を博し、販売台数は前年同期比15.5%増だったとのこと。Huaweiが初の完全自社開発OS「HarmonyOS NEXT」を搭載した新型スマホMate 70・Mate 70 Pro・Mate 70 Pro+・Mate X6を発表 - GIGAZINEシェア2位はハイエンドやフラッグシップが好調だったXiaomiで17.2%。一方、前年同期は20%超のシェアがあったAppleは3.1ポイント減の17.1%で3位にとどまりました。Appleの2024年第4四半期の販売台数は18.2%減で、かなり苦戦した様子がうかがえます。2024年と2023年の年間販売台数比較は以下の通り。全体では前年比1.5%と微増で、特にHuaweiは前年比36.4%増という大きな成長を遂げ、シェア1位のvivoを追い上げています。一方、2023年に年間シェア1位だったAppleは販売台数が前年比12.6%減と落ち込み、vivo、Huawei、Xiaomiに続く4位に後退しています。20242023前年比成長率vivo17.8%16.9%+7.0%Huawei16.3%12.1%+36.4%Xioami15.7%14.4%+10.2%Apple15.5%17.9%-12.6%Honor15.0%15.7%-2.8%OPPO14.3%16.2%-10.4%他メーカー5.4%6.6%-9.2%合計 +1.5%Counterpointによると、2025年の中国のスマートフォン市場は引き続き1ケタ台という低成長状態が続くと見込まれているとのこと。政府がスマートフォン補助金プログラムの展開を決めており、2025年第1四半期の売り上げ増加につながる可能性はあるものの、総じて経済状況は厳しく、楽観的な見方をするまでには至らないようです。