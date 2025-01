くら寿司のハイグレード店「無添蔵」にて、食べて能登を応援する「北陸」フェアを開催。

冬の日本海でたくましく育ち、引き締まった身とほどよい脂乗りが特徴の「【石川県産】寒ぶり」や、福井県大野市の水で育ち、上質でほどよい脂乗りでありながら、後味さっぱりと食べられる「ふくい名水サーモン」などを使ったお寿司が提供されます!

無添蔵「北陸」フェア

期間:2025年1月24日(金)〜

くら寿司のハイグレード店「無添蔵」にて、食べて能登を応援する「北陸」フェアを2025年1月24日より開催。

引き締まった身と程よい脂のりの「【石川県産】寒ぶり」やとろける味わいの「【石川県産】炙りのどぐろ」、上質な脂が乗った「ふくい名水サーモン」など、北陸の海の幸が多数登場します。

北陸の海の幸を使ったメニューを提供するだけでなく、2024年1月に発生した「令和6年能登半島地震」からの復興に向け、フェア商品を1皿販売するごとに10円ずつくら寿司が石川県へ寄付。

復興への想いがこもった、食べて能登を応援するフェアです!

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

【石川県産】寒ぶり

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月2日(日)

価格:390円(税込)

冬の日本海でたくましく育った「【石川県産】寒ぶり」

引き締まった身と、ほどよい脂乗りが特徴です。

【石川県産】炙りのどぐろ

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月2日(日)

価格:440円(税込)

脂乗りが良く、口の中でとろける味わいを堪能できる「【石川県産】炙りのどぐろ」

炙ることで美味しさを引き出しています。

ふくい名水サーモン

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月2日(日)

価格:320円(税込)

名水百選にも選ばれる、福井県大野市の水で育った「ふくい名水サーモン」

上質でほどよい脂乗りでありながら、後味さっぱりと食べられます!

【石川県産】寒ぶり焼きしゃぶ

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月2日(日)

価格:390円(税込)

脂の乗った寒ブリを炙ることで、余分な脂を落とし、旨みを閉じ込めた「【石川県産】寒ぶり焼きしゃぶ」

上に乗せたポン酢のジュレであっさりと味わえる一品です。

【石川県産】甘えび

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月2日(日)

価格:260円(税込)

ホッコクアカエビとも呼ばれる「【石川県産】甘えび」をのせたメニュー。

トロッとした舌ざわりと、とろけるような甘みを堪能できます!

【富山県産】ほたるいか

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月2日(日)

価格:260円

ブランドにもなっている富山湾産のホタルイカは、旨みの強さが特徴。

「【富山県産】ほたるいか」は鮮度抜群で、肝までいただけます。

【北陸産】白ばい貝

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月2日(日)

価格:320円(税込)

高級貝とも言われる、白ばい貝を使ったメニュー。

甘みが強く、ほんのり香る磯の香りと旨み、コリコリ食感を楽しめます。

【富山県産】白海老かき揚げ

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月2日(日)

価格:390円

※お持ち帰り不可

白エビの里として知られる岩瀬で水揚げされた白エビのみを使用した「【富山県産】白海老かき揚げ」

水揚げ後、鮮度の良い状態ですぐに凍結し、鮮度にこだわっています。

注文が入ってから揚げるため、できたのサクサク食感と、白エビの濃厚な甘みを堪能できるメニューです。

ほたるいか沖漬け天ぷら

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月2日(日)

価格:450円(税込)

持帰り:不可

醤油タレに漬けこんだホタルイカを揚げる「ほたるいか沖漬け天ぷら」

注文が入ってから上げるので、サクッとした食感と濃厚な旨みを味わえます!

加賀棒ほうじ茶プリン

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月2日(日)

価格:260円(税込)

持帰り:不可

通常のほうじ茶と比べ、より香ばしさのある加賀棒ほうじ茶を使った、デザートメニュー。

他のお茶と比べて渋みや苦みが少ないほうじ茶を使っているため、あえてプリンの甘みは抑え、香りを楽しむ味わいに仕上げられています。

北陸の海の幸を堪能して、能登半島を応援する無添蔵のフェア。

無添蔵の「北陸」フェアは、2025年1月24日より開催です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 石川県産や寒ぶりやふくい名水サーモンを使ったお寿司!無添蔵「北陸」フェア appeared first on Dtimes.