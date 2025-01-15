明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０１：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が経済団体のイベントで講演

０４：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）

０８：５０ 日・国内企業物価指数

０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０９：３０ 豪・失業率

０９：３０ 豪・新規雇用者数

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１６：００ 英・鉱工業生産

１６：００ 英・製造業生産指数

１６：００ 英・商品貿易収支

１６：００ 英・貿易収支

１９：００ ユーロ・貿易収支

２２：３０ 米・小売売上高

２２：３０ 米・輸出入物価指数

２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数



○決算発表・新規上場など



決算発表：津田駒<6217>，ノダ<7879>

※海外企業決算発表：台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ），モルガン・スタンレー，ユナイテッドヘルス・グループ，バンク・オブ・アメリカ



出所：MINKABU PRESS