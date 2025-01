Snapdragon 8 Gen 3搭載の大画面Androidタブレット「Lenovo Yoga Tab Plus」が日本でも発売!

レノボ・ジャパンは8日、Lenovo Groupが展開する「Lenovo Yoga」ブランドにおける新商品として12.7インチ3K(2944×1840ドット)LTPS液晶を搭載した大画面なAndroidタブレット「Lenovo Yoga Tab Plus」(製品番号:ZAEG0149JP)を日本市場にて発売すると発表しています。発売日は2025年1月8日(水)で、すでに公式Webショップ「Lenovoオンラインストア」にて販売を開始しており、最短1〜2営業日程度で出荷予定となっています。

価格(金額はすべて税込)はオープンながらも希望小売価格やLenovoオンラインストアでの価格が89,980円で、LenovoオンラインストアではADP保証1年間付きのお得セットも用意されており、通常は93,170円ですが、発売記念で89,980円となっています。なお、日本で販売されるモデルは携帯電話ネットワークには対応していないWi-Fiモデルで、内蔵メモリー(RAM)が16GB、内蔵ストレージが256GBとなっており、本体色はタイダルティールの1色のみとなります。Lenovo Yoga Tab PlusはLenovoが展開するLenovo Yogaブランドにおける最新機種で、新たにQualcomm製のハイエンド向けチップセット(SoC)「Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform」(以下、Snapdragon 8 Gen 3)を搭載し、20TOPSを誇るNPUを内蔵しているため、AI機能を存分に活用でき、独自のオンデバイスAI「Lenovo AI Now」によってデータプライバシーやセキュリティー強化、オフラインAI機能などのメリットをクリエイターに提供します。またパーソナライズされたAI体験でモバイルクリエイティビティーや生産性、エンターテイメントを次のレベルに引き上げ、例えば、執筆補助機能「AI Note」やリアルタイム音声テキスト変換要約機能「AI Transcript」などのクラウドベースのAIソリューションも柔軟に楽しむことができ、ハイブリッドアシスタントであり創造性の火付け役になるとのこと。なお、Androidタブレット向けLenovo AI Nowは現時点英語のみに対応しており、今後、ソフトウェア更新によって日本語にも対応予定だということです。画面は切り欠きのないアスペクト比16:10の3K表示に対応した約12.7インチ2944×1840ドットLTPS液晶「PureSight Proディスプレイ」で、最大144Hzリフレッシュレートや最大288Hzタッチサンプリングレート、コントラスト比1500:1、色域DCI-P3 100%、Dolby Visionに対応し、明るさも標準モードで650nits、HBMモードで900nitsまでサポートしています。外観は精巧なクラフトマンシップによる薄型なスリムフルメタルデザインを採用し、生活防水・防塵(IP53準拠)に対応しており、サイズは約291.0×188.3×6.7mm、質量は約640g。またリアルな描き心地を実現するために設計された専用ペン「Lenovo Tab Pen Pro」が付属しており、ドローアプリでペンをストロークさせたときにフィードバックによってまるで実際に紙にペンで描いているような感触を与え、より直感的なにクリエイティブ作業をサポートするほか、ダブルタップコントロールを利用してツールに素早くアクセスし、クリエイティブな操作切り替えをスムーズに行うことができます。さらにAIツールと組み合わせることによって独自のスタイルに直感的に適応し、スマートな提案と直感的なツールとのシームレスな統合を提供します。前面には横持ちで画面の左側に約1300万画素CMOS/広角レンズのフロントカメラが内蔵され、生体認証として顔認証に対応しているほか、電源キーに指紋センサーも内蔵されており、専用のセキュリティ処理ユニット(SPU)によって指紋認証と顔認証の安全性が極めて高くなっているとのこと。またセンサー類としては加速度センサーやジャイロセンサー、ホールセンサーにも対応しています。バッテリー容量は10200mAhで、急速充電(最大45W)に対応しており、連続使用時間は約12時間、充電時間は約1.5時間(付属のACアダプター使用時)。本体上側面には音量上下キーやマイク×2、Lenovo Tab Pen Pro用のマグネット取り付け・充電場所が備わっているほか、インターフェースとして下側面にスマートコネクター、右側面にUSB Type-C端子(USB 3.2+DiplayPort)が配置されており、外部スピーカーは「Harmarn Kardon」が監修したDolby Atmos対応のヘキサスピーカーシステム(4つのウーファーと2つのツイーター)を搭載しています。背面には約1300万画素CMOS/広角レンズと約200万画素CMOS/マクロレンズのデュアルリアカメラが搭載され、鮮明な映像でライブストリーミングなどを行えるとのこと。仕様としてはRAMがLPDDR5X、ストレージがUFS4.0、無線LANがWi-Fi 7に対応したIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(2.4および5、6GHz)、BluetoothがVersion 5.4など。microSDカードなどの外部ストレージスロットや3.5mmイヤホンマイク端子は非搭載。付属品はACアダプターおよびUSB Type-C to Cケーブル、Lenovo Tab Pen Pro、マニュアル類。OSはAndroid 14をプリインストールしており、2回のOSバージョンアップおよび4年間のセキュリティーアップデートが保証されています。その他、オプション(別売)のキーボードパックが用意されており、専用のスマートキーを使用すると、Lenovo AI Nowを搭載したスマートツールにすぐにアクセスして検索やタスクを効率化できます。またキーボードは人間工学に基づいた快適なタイピングと完璧なナビゲーションを提供するマルチジェスチャートラックパッドを備えており、軽量設計でセットアップが簡単なため、仕事と創造性の両方でシームレスな効率性が確保されます。

記事執筆:memn0ck

