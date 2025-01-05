¹â¹»À¸¤Î25mÃÆ¤Ë¾×·â¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¡×¡¡²ñ¾ì¤É¤è¤á¤¡Ä¥×¥íÆâÄê¤Î°ïºà¤Ë¡ÖÇï¼ê¤·¤¿¡×
Î®·ÐÂçÇð¡¦µµÅÄÊâÌ´¤¬¾åÅÄÀ¾¤È¤ÎÁª¼ê¸¢8¶¯¤ÇÌöÆ°
¡¡Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢Î®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤¬¾åÅÄÀ¾¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤ò8-0¤ÎÂçº¹¤Ç²¼¤·¡¢Âè97²óÂç²ñ°ÊÍè¡¢6Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢J2¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³Æþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë°ïºà¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤¬·è¤á¤¿°µ´¬¤Î¥ß¥É¥ëÃÆ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ëÎ®·ÐÂçÇð¤¬ÂçÎÌ8ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¥´¡¼¥ë¥·¥ç¡¼¤ò±é¤¸¤¿¡£Á°È¾¤À¤±¤Ç6ÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤Ò¤ÈºÝÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢MFµµÅÄÊâÌ´¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬·è¤á¤¿°ì·â¤À¡£Á°È¾43Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤ä¤äº¸¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¤ª¤è¤½25¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬»³¤Ê¤ê¤Îµ°Æ»¤òÉÁ¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µµÅÄ¤ÏÁ°È¾28Ê¬¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2ÅÀÌÜ¤Ï¤è¤êÄ¹µ÷Î¥¤«¤é¤Î°ì·â¡£Á°Êý¤Ë¤ÏGK¤ò´Þ¤áÁê¼ê5Áª¼ê¤¬¹½¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æñ¤Ê¤¯·è¤á¤¿¹âÅÙ¤Ê¥í¥ó¥°ÃÆ¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤â¤É¤è¤á¤¤¬¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¹âÂÎÏ¢¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î·Á»ý¤Ã¤Æ¤ëÁª¼êµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¤Ê¡×¡ÖÇï¼ê¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢Ç®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡µµÅÄ¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Þ¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ò¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Î¾Â¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Êµ»½Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤È¤·¤Æº£Âç²ñ¤Ç¤ÏÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£ºÙ¤ä¤«¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁê¼ê¤òËÝÏ®¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥Ù¥¹¥È4°Ê¹ß¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë