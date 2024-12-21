¥ª¡¼¥Ö¥ó¤¤¤é¤º¡ª¾Æ¤«¤º¤Ë´°À®´ÊÃ±¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥
¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ê¤·¤Çºî¤ì¤ë¼ê·Ú¤Ê¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾Æ¤«¤Ê¤¤¡ª´ÊÃ±¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¥ì¥·¥Ô
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤ª¶¡¤ËÁêÀÈ´·²¤Î¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¡£¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ê¤·¤Ç¤âºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡ú¥Á¥ç¥³¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
by 140Ñ¤ï¤ó¤¿¤ë¥Þ¥Þ
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¾Æ¤«¤Ê¤¤¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢¤ª¤¦¤Á¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤Ã¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤â¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ê¤·¤Çºî¤ì¤ë¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¥ì¥·¥Ô¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¤òº®¤¼¤Æ¸Ç¤á¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¡£¤ª¤ä¤Ä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£