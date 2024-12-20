36ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È»²Àï¡ªFCÎ°µåËþÎ»¤ÎFWÌîÅÄÎ´Ç·²ð¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë
º£µ¨·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡ØJPFA¡ÊÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê²ñ¡Ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡Ù¤¬11Æü¡¢12Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£12Æü¤ÎÉô¤Ë»²²Ã¤·¤¿FCÎ°µå¡ÊJ3¡Ë¤òº£µ¨¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿FWÌîÅÄÎ´Ç·²ð¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÇ¯Ä¹¤Î»²²Ã¤Ê¤¬¤éÁ°Àþ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤«¤±¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë36ºÐ
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¸å¤Î¼èºà¤Ç¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ç³«¸ý°ìÈÖ¤ËÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÌîÅÄ¤Ï¥ß¥Ë¥²¡¼¥àÁ°¤ÎÎý½¬¤Ç±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¤è¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¤ÇÃç´Ö¤ò¸ÝÉñ¤·¤Ê¤¬¤éÁ°Àþ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Ê¤É¹¶¼é¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°Õ³°¤Ë¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ÊÎ°µå¤Ç¤Î¡ËÎý½¬¤Ç¤Ï¹ÈÇòÀï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï10Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë25Ê¬¡Ê¤Î¥²¡¼¥à¡Ë¤Ïµ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
°ú¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤·¤ÆÆ°¤¯ÉôÊ¬¤Ï¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±Æ°¤±¤ë¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¡¢ËÍ¼«¿È¤â´Ñ¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£°Õ¼±Åª¤Ë¤É¤ó¤É¤óÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥×¥ì¡¼¤ÎÁÀ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ·ÐºÑÂç¡ÊÊ¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô¡ËÂ´¶È¸å¤Ï¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤ÈÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È½é»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Î»²²Ã¤Ï¥×¥íÁª¼ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð³ëÆ£¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤«¤é¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤¢¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤¢¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë½Ð¤¿¤éÁª¼ê¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿J3¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£MF´î»³¹¯Ê¿¤â¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤Ï¡Ø¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
ÅöÁ³ÌîÅÄ¤â¤½¤Î¶ìÇº¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¡Ê³ëÆ£¤¬¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤±¤É¼«Ê¬¤Î¤¤¤Þ¤¤¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤È¡£ÊÑ¤Ê¥×¥é¥¤¥É¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ËÍ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï32»î¹ç11¥´¡¼¥ë¤È¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï21»î¹ç1ÆÀÅÀ¤ÈÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ï¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¿ÊÏ©¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´õË¾¤¹¤ëÌîÅÄ¤Ï¡¢¥×¥í¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë°Õ¸þ¤ò¸«¤»¤¿¡£2¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÎ°µå¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤È±Ô¤µ¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿ÍÊÁ¤Ï¿·¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤ÆJ¤ÎÉñÂæ¤ÇÌîÅÄ¤Î³èÌö¤ò´Ñ¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£
µî¤êºÝ¤Ë¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼°Ê¾å¤ËËÍ¤ÎÊý¤¬¼ä¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼ä¤·¤µ¤òÊ¶¤é¤ï¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÂç¥±¥¬¤«¤é¤Î·ÀÌóËþÎ»¡¢Ì¾»É¤òÇÛ¤Ã¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡¢J3È¬¸ÍMF»³ÅÄ¾°¹¬¤¬µÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤¿°Î¶È¤È¤Ï
¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¸µµ¤¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿Ç³¤¨¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ºÆ¤ÓJ¥ê¡¼¥°¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¹ë²÷¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¡¹â¶¶¥¢¥ª¡Ë