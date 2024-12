中日は15日、2025年度のチームスローガンが『どらポジ』に決まったと発表した。井上一樹監督は球団公式ホームページを通じて「ひたむきに、前向きにやっていこうじゃないかとの意味合いも含め、ドラゴンズのドラとポジティブのポジをぎゅっと縮めた形で考えました。イラストの口を閉じた竜と開いた竜は沖縄のシーサーをイメージ、福を招き入れ福を逃さない、いい雰囲気、勝利を吸い込み良いものは外に出さない、この竜にはこだわりがあったので入れさせてもらいました」とコメントした。

▼ 直近10年の中日のスローガン2025年『どらポジ』2024年『勇龍突進』2023年『All for Victory 〜すべては勝利のために〜』2022年『All for Victory 〜すべては勝利のために〜』2021年『昇竜復活 その先へ』2020年『昇竜復活』2019年『昇竜復活 WITH BLUE』2018年『原点回帰 Dragons愛!』2017年『原点回帰〜ゼロからのスタート〜』2016年『竜魂燃勝』