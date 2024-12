【PlayStation Partner Awards Japan Asia 2024】12月3日 発表

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月3日、「PlayStation Partner Awards Japan Asia 2024」の受賞タイトルを発表した。

「PlayStation Partner Awards」は、日本・アジア地域のソフトメーカーが発売したPS5/PS4用タイトルで、2023年10月より2024年9月までの1年間にヒットしたタイトルを表彰。さらに今回は、初代プレイステーションの発売30周年を記念して、歴代ハードウェアにおいて日本・アジア地域のソフトメーカーが発売したゲームタイトルの表彰も行なった。

全世界売上の上位3タイトルが獲得する「GRAND AWARD」は、「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE」、「黒神話:悟空」、「FINAL FANTASY VII REBIRTH」が受賞。また過去3年間に渡って、安定して大きな影響を与え商業的な成功を収めたタイトルとして「原神」が新設された「EXCELLENCE AWARD」を受賞した。

過去に「PlayStation Partner Awards」を受賞したタイトルの中からユーザー投票によって選ばれた「PLAYSTATION GENERATIONS AWARDS」には、「ファイナルファンタジーVII(初代PS)」、「ファイナルファンタジーX(PS2)」、「モンスターハンターポータブル 3rd(PSP)」、「メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット(PS3)」、「ペルソナ4 ザ・ゴールデン(PS Vita)」、「ELDEN RING(PS4)」など名だたるタイトルが選出されている。

EXCELLENCE AWARD

日本・アジア地域で開発されたソフトウェアメーカーのタイトルにおいて、過去3年間にわたり安定して大きな影響を与え、商業的な成功を収めたタイトルに贈られる。

タイトル フォーマット 発売元 原神 PS5/PS4 HoYoverse【HoYoverse ゲームデザイナー Dai Wei氏のコメント】

プレイヤーの皆様およびPlayStationに心よりお礼申し上げます。このたび、EXCELLENCE AWARDという栄誉ある賞をいただき、大変光栄に感じております。この新たに設けられた賞は、『原神』がリリースされてから4年間、プレイヤーの皆様と一緒に歩んできた道のりの証であるとともに、PlayStationより賜りました信頼とご支援の証でもあります。

どこまでも可能性が広がる『原神』の世界で、私たちの旅はこれからも続いてまいります。今年はいよいよ、テイワット大陸の六つ目の国「ナタ」にたどり着きました。ナタの勇士や竜の仲間と一緒に空を飛んだり、地中に潜ったりと、広大な世界を縦横無尽に駆け巡る爽快感をぜひ味わっていただければ幸いです。これからも、これまでにない面白いコンテンツを生み出していくことで、皆様の応援にお応えしてまいります。

GRAND AWARD

日本・アジア地域で開発されたソフトウェアメーカーのタイトルにおいて、2023年10月より2024年9月までの期間中に発売され、世界規模で上位の売り上げを達成した上位3タイトルに贈られる。

タイトル フォーマット 発売元 ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE PS5/PS4 フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント 黒神話:悟空 PS5 Game Science Interactive Technology FINAL FANTASY VII REBIRTH PS5 スクウェア・エニックス

ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE

黒神話:悟空

FINAL FANTASY VII REBIRTH

集合写真

【フロム・ソフトウェア「ELDEN RING」開発チーム一同 コメント】

『ELDEN RING』をプレイしてくださった皆さん、誠にありがとうございます。今後もユーザーの皆さんにとって、面白い、価値のあるゲームをお届けできるよう、開発に邁進してまいります。

【バンダイナムコエンターテインメント「ELDEN RING」チーム一同 コメント】

このたびは大変栄誉ある賞をいただき、誠にありがとうございます。本作は、これまでのDLCに比べて長い間お待たせした上での発売となりましたが、非常に多くの方々に手に取っていただくことができました。本編の発売から3年近く経っても、なおこうして賞をいただけるのは、ひとえにプレイヤーの皆様に長く遊んでいただき、さまざまな形で話題にしていただいているからだと思っております。この場を借りて、本編・DLCを遊んでくださったすべての方々に、改めて御礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。

【Game Science 創設者&CEO 「黒神話:悟空」プロデューサー Feng Ji氏のコメント】

このたびはGRAND AWARDをいただけたことを、大変光栄に思います。この素晴らしい結果は、Game Science Interactive Technologyのメンバーの情熱と尽力と、大切なパートナーの皆様のサポート、そして『黒神話:悟空』のプレイヤーの皆様の熱烈なご支援のおかげです。

『黒神話:悟空』は、中国古典小説の“四大奇書”のひとつである“西遊記”を題材としています。400年以上も前に書かれたこの名作と、中国の豊かな文化遺産、そして最新のゲーム開発技術の融合により、中国神話の壮大さと美しさを表したアクションRPGを作りあげることができました。

これからも、プレイヤーの皆様のご意見に耳を傾け、最先端の技術を探求し、よりエキサイティングなゲームプレイと心揺さぶる物語を創造してまいります。各配信プラットフォームと、西遊の旅路に挑んでくださったすべての天命人に感謝申し上げます。

【スクウェア・エニックス ディレクター 浜口直樹氏のコメント】

全世界売上の上位3作品が表彰されるGRAND AWARDを、『FINAL FANTASY VII REMAKE』に続き『FINAL FANTASY VII REBIRTH』も受賞することができ嬉しく思っています。このような素晴らしい賞をいただくことができるのも、この作品を多くのファンの方々が支えてくれるおかげであり、本当に感謝しております。

いよいよ「FINAL FANTASY VII」のリメイクシリーズも次作が最終作となります。ラストにふさわしい作品になるよう鋭意開発を進めていますので、引き続き応援よろしくお願いします!

PARTNER AWARD

日本・アジア地域で開発されたソフトウェアメーカーのタイトルにおいて、2023年10月より2024年9月までの期間中に発売され、世界規模で上位の売り上げを達成し、特に注目すべき実績を残したタイトルに贈られる。

タイトル フォーマット 発売元 The First Descendant PS5/PS4 Nexon ゼンレスゾーンゼロ PS5 HoYoverse 鉄拳8 PS5 バンダイナムコエンターテインメント ドラゴンズドグマ2 PS5 カプコン ペルソナ3 リロード PS5/PS4 アトラス 崩壊:スターレイル PS5 HoYoverse 龍が如く8 PS5/PS4 セガ

「The First Descendant」プロデューサーのイ・ボムジュン氏

「ゼンレスゾーンゼロ」プロデューサーの李 振宇氏

「鉄拳」シリーズのプロデューサーである安田直矢氏

「ドラゴンズドグマ2」プロデューサーの平林良章氏

「ペルソナ3 リロード」ディレクターの山口拓也氏

「崩壊:スターレイル」プロデューサーのDavid Jiang氏

龍が如くスタジオ代表の横山昌義氏

集合写真

SPECIAL AWARD

日本・アジア地域のスタジオにおいて、2023年10月より2024年9月までの期間中に、SIEとの協業でPS5向けに発売されたタイトルのうち、注目すべき実績を残したタイトルに贈られる。

タイトル フォーマット 発売元 Stellar Blade PS5 SIE、開発:SHIFT UP Rise of the Ronin PS5 SIE、開発:コーエーテクモゲームス

Stellar Blade

Rise of the Ronin

集合写真

USERS' CHOICE AWARD

日本・アジア地域で2023年10月より2024年9月までの期間中に発売され、同期間の総ゲームプレイ時間が多かった上位30タイトルのうち、日本・アジア地域ユーザーの投票によって選ばれた上位5タイトルに贈られる。

タイトル フォーマット 発売元 黒神話:悟空 PS5 Game Science Interactive Technology Stellar Blade PS5 SIE、開発:SHIFT UP FINAL FANTASY VII REBIRTH PS5 スクウェア・エニックス Rise of the Ronin PS5 SIE、開発:コーエーテクモゲームス 龍が如く8 PS5/PS4 セガ

「USERS' CHOICE AWARD」は吉田修平氏がトロフィーを手渡した

黒神話:悟空

Stellar Blade

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Rise of the Ronin

龍が如く8

集合写真

【SHIFT UP CEO 「Stellar Blade」ディレクター キム・ヒョンテ氏のコメント】

このたびはこのように意義深く貴重な賞をいただけることに、心より感謝申し上げます。特に、USERS' CHOICE賞はユーザーの皆様が直接選んでくださった賞であり、他のどの賞にも勝る価値のあるものだと感じております。改めて、『Stellar Blade』を愛してくださったすべての皆様に感謝の意をお伝えいたします。

『Stellar Blade』は、一人の才能だけで作り上げられた作品ではありません。SHIFT UPのスタッフはもちろんのこと、SIE、PlayStation Studios、XDEVの多くの方々が、本作を皆様にお届けするために多大な努力を注いでくださいました。その過程には大変なこともありましたが、それ以上に純粋な楽しさを追求する素晴らしい冒険のようだったと感じております。この旅にご一緒いただいたすべての方々に、心から感謝いたします。

私たちはゲームが持つ「本質的な楽しさ」に焦点を合わせて制作を続けていきたいと考えています。ユーザーの皆様がゲームを起動する際に、少しの期待感とともに、肩の力を抜いて気軽に楽しんでいただけるようなゲームを目指してまいります。

【コーエーテクモゲームス「Rise of the Ronin」開発プロデューサー兼ディレクター 安田文彦氏のコメント】

この度は素晴らしい賞を頂き、とても光栄に思います。 ユーザーズチョイス賞はプレイヤーの皆様の投票によって選ばれるという事で、 幕末という日本の歴史をモチーフにしたこのタイトルを、 日本やアジアの皆様に評価頂けたことは一層嬉しく思います。

『Rise of the Ronin』はオープンワールドやロマンスといった要素があり、 Team NINJAにとって初めてづくしの大きな挑戦でした。 まずは受賞の喜びを開発チームや制作に関わって頂いた方々と分かち合いつつ、 今後もより素晴らしいタイトルを世界中の皆様に 届けていけるように頑張っていきたいと思います。

【セガ 龍が如くスタジオ一同 コメント】

この度はこのような素敵な賞をいただきまして、誠にありがとうございます。『龍が如く8』は、シリーズ初の海外となる「ハワイ」を舞台に、従来のシリーズでは描けなかったスケールで熱い人間ドラマが展開されるドラマティックRPGです。すべてのユーザーを楽しませたいという開発チームの想いを細部まで込め、もっとも長い年月をかけた集大成ともいえる作品が皆様に評価されたことを開発チーム一同、大変光栄に思っております。

来年、「龍が如く」シリーズは20周年を迎えます。今後も皆様に驚きと感動を届けられるよう邁進してまいりますので、今後とも龍が如くスタジオをよろしくお願いいたします。

PLAYSTATION GENERATIONS AWARDS

過去に「PlayStation Partner Award」を受賞したタイトルの中から世代ごとに、初代プレイステーション/プレイステーション 2/プレイステーション・ポータブル/プレイステーション 3/プレイステーション Vita/プレイステーション 4のそれぞれに対して、日本・アジア地域のユーザー投票によって選ばれたタイトルに贈られる。

「PLAYSTATION GENERATIONS AWARDS」は“プレイステーションの生みの親”である久夛良木健氏が特別なトロフィーを手渡した

PlayStation Generations(1994年以降)

タイトル フォーマット 発売元 ファイナルファンタジーVII 初代PS スクウェア・エニックス

初代プレイステーションを模した特別なトロフィー

PlayStation 2 Generations(2000年以降)

タイトル フォーマット 発売元 ファイナルファンタジーX PS2 スクウェア・エニックス

プレイステーション 2を模した特別なトロフィー

PlayStation Portable Generations(2004年以降)

タイトル フォーマット 発売元 モンスターハンターポータブル 3rd PSP カプコン

PSPを模した特別なトロフィー

PlayStation 3 Generations(2006年以降)

タイトル フォーマット 発売元 メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット PS3 コナミデジタルエンタテインメント

プレイステーション 3を模した特別なトロフィー

PlayStation Vita Generations(2011年以降)

タイトル フォーマット 発売元 ペルソナ4 ザ・ゴールデン PS Vita アトラス

PS Vitaを模した特別なトロフィー

PlayStation 4 Generations(2013年以降)

タイトル フォーマット 発売元 ELDEN RING PS4 フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

PS4を模した特別なトロフィー

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.