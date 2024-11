MARUNOUCHI BASEにて、ディズニー映画『モアナと伝説の海2』の2024年12月6日劇場公開に合わせたさまざまな企画を実施。

店内のカラオケルーム1室が映画の公開記念ルームに改装されるほか、ダイニング2F部分を額装されたキャラクターや名シーンで装飾、さらに1Fではトレーラー映像を放映するなど、MARUNOUCHI BASEが映画の世界観を楽しめる空間へと変わります!

MARUNOUCHI BASE ディズニー映画『モアナと伝説の海2』公開記念「タイアップ企画」

開催期間:2024年12月6日(金)〜2025年1月31日(金)

開催店舗:MARUNOUCHI BASE

2024年12月6日より全国ロードショーされる、ディズニー映画『モアナと伝説の海2』の劇場公開に合わせ、MARUNOUCHI BASEにて様々な企画を実施。

店内カラオケルーム1室が映画のビジュアルでデザインした公開記念ルームに改装されます。

また、ダイニング2F部分を額装されたキャラクターや名シーンで装飾、さらに1Fではトレーラー映像を放映するなど、MARUNOUCHI BASEが映画の世界観を楽しめる空間へと変わります。

そして、映画にインスパイアされたドリンクが販売され、注文ごとにキャラクターがデザインされたオリジナルストローチャームをプレゼント。

公開記念ルームで楽しめるランチやコースなどのパック利用で、オリジナル素焼きコースターがもれなくプレゼントされるなど、様々な企画が目白押しです☆

カラオケルーム1室限定「公開記念ルーム」

利用料金:

・OPEN〜18:00(30分440円(税込)/1ドリンク制)

・18:00〜LAST(30分880円(税込)/1ドリンク制)

仕様:壁・扉・クッションを映画のビジュアルでデザイン

カラオケルーム1室限定の『モアナと伝説の海2』公開記念ルームが登場。

壁紙や室内の装飾で『モアナと伝説の海2』の世界観が楽しめます。

公開記念ルーム利用パック

オリジナル素焼きコースター

プラン:

【公開記念ルームで楽しむランチパック】

利用時間:11:00〜15:00

内容:好きなランチ+ルーム60分利用 オリジナル素焼きコースター付き

価格:2,200円(税込)〜

【公開記念ルームで楽しむデザートパック】

利用時間:15:00〜18:00

内容:選べるデザート(2種)+ルーム90分利用 オリジナル素焼きコースター付き

価格:2,200円(税込)

【公開記念ルームで楽しむコースパック】

利用時間:11:00〜LAST(早割り引き対象外)

内容:各種コース+ルーム120分利用 オリジナル素焼きコースター付き

価格:4,400円〜

※コースターはランダムで1つプレゼントされます

※完全予約制・予約は店舗への電話のみ対応

『モアナと伝説の海2』のアートを使用した、オリジナル素焼きコースターがもらえる「公開記念ルーム利用パック」を販売。

オリジナル素焼きコースターが付いた、好きなランチやデザートなどが選べるプランです。

公開記念ドリンク

Blue Drop(ブルードロップ)

価格:各1,320円(税込)※全てソフトドリンク

グッズ:オリジナルストローチャーム(4種)

※ドリンク1杯の注文ごとにランダムで1つプレゼント

※オリジナルストローチャームは袋に入れたまま提供されます

『モアナと伝説の海2』の世界観からインスパイアされたソフトドリンクを販売。

ラインナップは物語の舞台でもある、美しい海を彷彿とさせる「Blue Drop(ブルードロップ)」のほか

Power of The Sun(パワーオブザサン)

南国テイストあふれる「Power of The Sun(パワーオブザサン)」

Shining Island(シャイニングアイランド)

カットフルーツとミントをのせた「Shining Island(シャイニングアイランド)」

Dark Storm(ダークストーム)

パイナップルの酸味がアクセントになった「Dark Storm(ダークストーム)」の4種類です。

ドリンク1杯の注文ごとに、オリジナルストローチャーム全4種からいずれか1つがランダムでプレゼントされます。

通信カラオケDAM:映画『モアナと伝説の海2』公開記念オリジナルグッズが当たる「歌唱キャンペーン」

実施期間:2024年12月2日(月)〜2025年1月31日(金)

実施店舗:全国の通信カラオケDAM設置店

対象機種:LIVE DAM Aiシリーズ、LIVE DAM STADIUMシリーズ、LIVE DAMシリーズ

課題曲:ビヨンド 〜越えてゆこう〜(From映画『モアナと伝説の海2』/日本語版) (ショートバージョン)

応募方法:

1)対象店舗のデンモクで「歌って!!もらえる!!キャンペーン」および対象キャンペーンバナーをタッチし、キャンペーンページ内の課題曲を選曲してDAMに転送

2)デンモクに表示されたQRコードより応募フォームにアクセス

3)必要情報を入力し、希望賞品を選んで応募

賞品・当選人数:

キャップ 5名

トートバッグ 5名

フック型バルーン 10名

ブレスレット 10名

ノート&ペン 20名

全国の通信カラオケDAM設置店にて、映画『モアナと伝説の海2』公開記念オリジナルグッズが当たる「歌唱キャンペーン」を実施。

課題曲は『モアナと伝説の海2』劇中歌「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」です。

抽選で50名に映画『モアナと伝説の海2』グッズが当たります!

公開記念ルーム設置やオリジナルグッズ付きドリンクなどが展開される、映画公開を記念したスペシャル企画。

MARUNOUCHI BASEにて2024年12月6日より開催される、ディズニー映画『モアナと伝説の海2』公開記念「タイアップ企画」の紹介でした☆

