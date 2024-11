計20,000名様を無料招待!「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」決勝&準決勝を観戦するチャンス

「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」のノックアウトステージ準決勝が12月8日(日)に行われます。その勝者2チームが12月29日(日)に、国立競技場で第3代女王を決める決勝戦へと臨みます。そこで、「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」の準決勝、決勝に計20,000名様を無料でご招待。息詰まる戦いを間近で、さらに無料で観るチャンスですよ!

「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」

2024年12月8日(日)準決勝の無料招待チケットに応募する

▶▶「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」

2024年12月29日(日)決勝の無料招待チケットに応募する

第3代女王をめぐる熱い戦い「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」って?

「2023‐24 WEリーグカップ」サンフレッチェ広島レジーナ優勝の様子

「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」とは、日本女子プロサッカークラブがその頂点を競うトーナメント戦。グループステージでは合計11チームが3グループに分かれて、各グループ2回戦総当たりを行いました。そして、各グループを勝ち抜いてきた1位のチームと、昨年の「2023-24 WEリーグ」優勝チーム・三菱重工浦和レッズレディースを含めた合計4チームが、12月8日(日)の準決勝で対決。第3代女王の座をかけて、ノックアウトステージの熱い戦いが始まります…!

▶▶「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」

2024年12月8日(日)準決勝の無料招待チケットに応募する

12月8日(日)準決勝は長崎スタジアムシティ「ピーススタジアム」。対戦カードは?

「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」準決勝の会場となるのは2024年10月にグランドオープンした「長崎スタジアムシティ」。サッカースタジアムの「PEACE STADIUM Connected by SoftBank」(通称「ピーススタジアム」)だけでなく、アリーナ・ホテル・商業施設・オフィスなどが集まる複合施設です。「ピーススタジアム」の注目は、日本一ピッチに近いという座席の「プレイヤーズスイート」。ピッチからわずか約5mという近さで、座席とピッチの間に柵も仕切りもないため、臨場感抜群です。

上段左より、サンフレッチェ広島レジーナ 中嶋淑乃選手、三菱重工浦和レッズレディース 塩越柚歩選手

下段左より、INAC神戸レオネッサス カルロタ・スアレス選手、アルビレックス新潟レディース 滝川結女選手

ⒸWE LEAGUE

注目の準決勝の組み合わせは、サンフレッチェ広島レジーナvs.三菱重工浦和レッズレディース(12時試合開始)、INAC神戸レオネッサvs.アルビレックス新潟レディース(15時45分試合開始)。

サンフレッチェ広島レジーナは「2023‐24 WEリーグカップ」の女王。2024年11月27日現在「WEリーグ2024-25」で4位につけている実力者です。三菱重工浦和レッズレディースは前年の「2023-24 WEリーグ」の優勝チームで、準決勝から「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」に参加します。

2024年11月27日現在、INAC神戸レオネッサは、「2024-25 SOMPO WEリーグ」で負けなしの首位に立つ強豪。日本が優勝した2011年FIFA女子ワールドカップドイツ大会の得点王でMVPの澤穂希さんが2011〜2015年に在籍したチームとしても有名です。そんなINAC神戸レオネッサを迎え撃つのはリーグ戦6位のアルビレックス新潟レディース。元日本女子代表の川澄奈穂美選手をはじめとしたベテランに加え、若手選手の躍動でも注目されるクラブです。

サッカー観戦は初めてという初心者も、たまに日本代表戦をテレビ観戦するというファンも、この機会にぜひ足を運んで、熱い試合を体感してみて。

▶▶「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」

2024年12月8日(日)準決勝の無料招待チケットに応募する

12月29日(日)決勝は「国立競技場」。試合のほか、どんなお楽しみがあるの?

ⒸWE LEAGUE

新宿駅から電車で10分ほどでアクセスできるスポーツの聖地「国立競技場」。南側には、公園、サウナをはじめ新スポットも続々誕生しており、試合観戦以外にも注目スポットが点在しています。決勝は12月29日(日)にこの「国立競技場」で行われます。準決勝を勝ち抜いて、「国立競技場」へと足を進めるのはどのチームなのか、今からドキドキです。

WEリーグ公式マスコットとおともだちになろう!

決勝が行われる「国立競技場」には、 WEリーグ公式マスコット「ウィーナ」も参戦。そのほか、スタジアムグルメの出店やイベントも開催予定。試合以外にもみどころがたくさんありますよ!

▶▶「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」

2024年12月29日(日)決勝の無料招待チケットに応募する

「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」無料招待チケット応募方法は?

ⒸWE LEAGUE

「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」の12月8日(日)準決勝と、12月29日(日)決勝に無料招待!販売中の一部席種が0円で購入できるので、ぜひGetして。第3代女王をかけた白熱の戦いを観にいこう!

ⒸWE LEAGUE

■「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」準決勝

日程:2024年12月8日(日)

対戦カード:

.汽鵐侫譽奪船Ч島レジーナ vs. 三菱重工浦和レッズレディース(12時試合開始)

INAC神戸レオネッサ vs. アルビレックス新潟レディース(15時45分試合開始)

会場:PEACE STADIUM Connected by SoftBank(長崎県長崎市幸町7-1)

無料対象席種:メインシート、バック・ゴール裏シート「自由席」ほか

アクセス:JR長崎本線浦上駅より徒歩8分

無料チケット応募方法:専用の応募ページからJリーグIDを登録(無料)して、二次元バーコードチケットをダウンロード

▶▶「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」

2024年12月8日(日)準決勝の無料招待チケットに応募する

ⒸWE LEAGUE

■「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」決勝

日程:2024年12月29日(日)13時試合開始

対戦カード:未定(12月8日決定)

会場:国立競技場(東京都新宿区霞ヶ丘町10−1)

無料対象席種:バック・ゴール裏シート「自由席」ほか

アクセス:都営大江戸線国立競技場駅(A2出口)より徒歩1分、JR総武線千駄ヶ谷駅または信濃町駅より徒歩5分、東京メトロ銀座線外苑前駅(3番出口)より徒歩9分

無料チケット応募方法:専用の応募ページからJリーグIDを登録(無料)して、二次元バーコードチケットをダウンロード

▶▶「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」

2024年12月29日(日)決勝の無料招待チケットに応募する

ⒸWE LEAGUE

Text:原万有伊



●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。