プレイステーション 5「ステラーブレイド」に11月20日、アクションRPG「NieR:Automata」(ニーア オートマタ)とのコラボ衣装が登場した。アップデートは無料で、コラボDLCの価格は1,100円。

今回登場したのは、「ステラーブレイド」主人公のイヴが着用できるナノスーツなど多数。いずれも「ニーア オートマタ」の2BやA2をイメージしたものとなっており、衣装と髪型、目隠しのアイウェアを入手することで、イヴ全身を「ニーア」スタイルに変えることができる。

衣装「ヨルハ二号B型制服」。髪型とゴーグルも着用している

今回はSIEからDLCコードを受領し、そちらを使用したのだが、衣装の出来がとにかく良い。もともと「ステラーブレイド」自体が「ニーア オートマタ」の影響を大きく受けていることが明かされているが、そうした思い入れもあってか、素材の質感から細かい装飾まで、並々ならぬこだわりを感じる。

同時に登場したフォトモードとの相性も抜群で、ポーズや照明、様々なロケーションと合わせていくらでも撮影がしたくなるアップデートとなっている。両作品のファンにとって、まさに待望といったコラボと言えるだろう。

フォトモードが捗ることだろう

このような大胆な衣装もある

ちなみにコラボ衣装を入手するにはいくつか手順を踏む必要があるので、簡単に触れておきたい。

衣装を購入するには、まずマップ「荒野」「大砂漠」に複数登場している新アイテム「星の涙」を集める必要がある。

まずはフィールド上に新たに登場する「星の涙」を集める

「星の涙」を1つ以上入手すると、アイテムショップ「エミールショップ」をゲーム内に登場。荒野か大砂漠のどこかを走っており、銃で撃つなどして攻撃すると停車する。このエミールに話しかけることで、アイテム購入画面へと入ることができる。

アイテム購入には「星の涙」が必要で、すべて集めることで全部のコラボ衣装と交換できる。「星の涙」の場所はヒントとなる写真付きなので、難易度はそれほど高くないだろう。衣装はイヴのものだけでなく、アダム用のエミールヘッド、リリー用の9S衣装、ドローン用のポッド042パーツなど、バラエティに富んでいる。ぜひ集めていただくといいだろう。

こちらがエミール

エミールショップにて、「星の涙」とコラボ衣装を交換できる

