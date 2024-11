【「Steam Deck OLED: 限定版ホワイト」実機展示・即売会】期間:11月23・24日場所: エディオン横浜西口本店 6階エディオンなんば本店 7階

エディオンは、携帯型ゲーミングPC「Steam Deck OLED: 限定版ホワイト」の実機展示・即売会を、エディオン横浜西口本店とエディオンなんば本店の2店舗にて11月23・24日の2日間限定で開催する。

「Steam Deck OLED: 限定版ホワイト」は、Steam DeckのオフィシャルライセンサーであるKOMODO社が、11月19日より数量を限定して販売開始したモデル。韓国で開催されたイベント「G-STAR2024」でも実機の展示が行なわれていたが、今回、国内初・国内唯一となる実機展示・即売会がエディオンの横浜西口本店となんば本店にて実施される。

実機展示については各店の営業時間内にて実施、即売会は各店で14時から16時のみとなる。なお、展示された実機による試遊体験はなし。販売数量には限りがあり、1人につき1台のみ購入できる。

開催場所

「エディオン横浜西口本店」(横浜市西区)6階 Steam Deck ブース

□「エディオン横浜西口本店」のページ

「エディオンなんば本店」(大阪市中央区難波)7階 ネバーランドフロア

□「エディオンなんば本店」のページ

(C) 2024 KOMODO Co., Ltd. All rights reserved.

(C) 2024 Valve Corporation. All rights reserved.