骨からじっくり出汁を取ったスープ使用！山田のうなぎ うな骨らーめん 築地本店

山田水産は、2024年11月18日(月)にうなぎの多彩な楽しみ方を提供する飲食店『山田のうなぎ うな骨らーめん 築地本店』をオープンしました。

『山田のうなぎ』は、「愛情品質」を大切にしてきた山田水産が、鹿児島にある自社の養殖池で「無薬養鰻」や「鰻師謹製」にこだわり、うなぎのおいしさを追求し作り上げた、うなぎのプレミアムブランドです。

今回オープンする『山田のうなぎ うな骨らーめん 築地本店』の看板メニューは、『山田のうなぎ』の骨からじっくりと出汁を取ったスープを使用した新感覚のうな骨らーめん。

日本の伝統食であるうなぎを国民食とも言われるラーメンに昇華させ、うなぎの新しい食べ方を楽しめます。

『山田のうなぎ』の健康なうなぎでなければ引き出せない、唯一無二の美味しさに仕上がっています。

■提供メニュー ※全て税込価格

<メインメニュー>

●山田のうなぎ飯・うな骨スープセット 3,600円

●山田のうな骨らーめん・小うなぎ飯セット 2,800円

●山田のうなぎ骨らーめん 1,500円

<サイドメニュー>

●山田のうなぎ 3,000円

●山田のうなぎ 白醤油焼 3,000円

●山田のうなぎ肝串 500円

<トッピング>

●追いうなぎ(刻みうなぎ) 300円

●漬け卵黄 200円

●替え玉 200円

<ドリンク>

●獺祭スパークリング 1,200円

●ハートランド小瓶 600円

●アサヒドライゼロ 500円

●スパークリングウォーター(ペリエ) 500円

<テイクアウト>

●山田のうなぎ弁当 3,300円

■『山田のうなぎ』

「愛情品質」を大切にしてきた山田水産が、以下のこだわりをもって作り上げたうなぎのプレミアムブランド。

◯鰻師謹製鰻のプロ。

鰻師が良質な鰻を育てています。

◯無薬養鰻病気にさせない。

だから健康に育った美味しい鰻です。

◯天然水育鹿児島の豊かで良質な天然水育ちです。

◯炭火直焼火入れとタレつけの技術がこだわりです。

◯木樽仕込み醤油タレ 味の決め手は、熟成醤油から仕込んだ特製タレ。

◯鹿児島産もちろん国産。

鹿児島の水がふるさとです。

■店舗概要

店舗名 : 山田のうなぎ うな骨らーめん 築地本店

所在地 : 東京都中央区築地6丁目21-4 築地大長ビル 1F

アクセス: 東京メトロ日比谷線「築地駅」、都営大江戸線「築地市場駅」

駐車場 : なし

営業時間: 11:00〜15:00、17:00〜20:00

定休日 : 日曜日

