¥Á¥§¥ë¥·¡¼vs¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè11Àá¡Û(¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É ¥Ö¥ê¥Ã¥¸)
¥Á¥§¥ë¥·¡¼ 1-1(Á°È¾0-0)¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Á]¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È(70Ê¬)
[¥¢]¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê(60Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Á]¥ì¥Ó¡¦¥³¥ë¥¦¥£¥ë(21Ê¬)¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È(33Ê¬)¡¢¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±(45Ê¬+1)¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã(80Ê¬)
[¥¢]¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È(39Ê¬)¡¢¥«¥¤¡¦¥Ï¥Ð¡¼¥Ä(56Ê¬)
¥Á¥§¥ë¥·¡¼ 1-1(Á°È¾0-0)¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Á]¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È(70Ê¬)
[¥¢]¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê(60Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Á]¥ì¥Ó¡¦¥³¥ë¥¦¥£¥ë(21Ê¬)¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È(33Ê¬)¡¢¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±(45Ê¬+1)¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã(80Ê¬)
[¥¢]¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È(39Ê¬)¡¢¥«¥¤¡¦¥Ï¥Ð¡¼¥Ä(56Ê¬)