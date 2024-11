【「月刊コロコロコミック」12月号】11月15日頃 発売予定価格:770円

小学館は、11月15日頃に発売を予定しているマンガ雑誌「月刊コロコロコミック」12月号にて、マンガ「ハイパーヨーヨーACCEL」の連載を開始する。

「ハイパーヨーヨーACCEL」は、ハイパーヨーヨーアクセルを題材にした東東氏によるマンガ。「月刊コロコロコミック」8月号に特別読み切りとして掲載され、多くの支持を集めた。WEBコミックサイト「週刊コロコロコミック」では、無料配信されている。

□週刊コロコロコミック「ハイパーヨーヨーACCEL」のページ

